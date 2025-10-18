台灣「米」何去何從／三餐在外 多少美國米下肚

很多人會說自己吃台灣米、喝台灣水長大，實際上，如果你是一個外食族，你在外頭吃的米，有不小的機率是美國米。

這是因為，台灣在2002年加入世貿組織（WTO）後，建立了稻米關稅配額制度，多年來台灣的稻米進口配額總量始終維持在14.4萬公噸，其中美國米一年配額約6.4萬公噸，占比逾四成，其他大宗進口來源還有泰國米、澳洲米等。

美國米進入台灣後，有65%經由政府標購進入公糧倉庫，作為儲備、政策調節或國際援助之用；35%由業者標購，用於食品加工或團膳系統等，也有部分會進入連鎖餐飲業體系。值得注意的是，政府對於這一類進入B2B通路的業務用米，與一般消費者在賣場通路買到的小包裝米，採取兩套不同管理標準。

首先是，台灣早年常發生國產米混入低價外國米事件，政府於是在2014年修改《糧食管理法》，嚴禁國產米與外國米「混米」銷售，此外，業者也必須在包裝上清楚標示產地；但是對於業務用米，則沒有這兩道規範，實務上，不少糧商會根據客戶需求，客製化混米，如以七成美國米混三成台灣米，讓米的口感更貼近當地。

對此，農業部農糧署副署長黃昭興解釋，早年的混米事件或業者未清楚標示產地，都容易誤導一般消費者；對於業務用米來說，業者都很清楚自己的進貨來源，就不存在標示和欺騙消費者的疑慮。

不過，曾榮獲「神農獎」的桃園大賀良質米農場班長陳燕卿認為，「你可以混米，但要標示出來，像美國就一直希望包裝米不要標示產地，」再加上美國米過去常以一公噸太空包進來，現在則改採30公斤包裝直接進到團膳市場，「我們很擔心，在對等關稅談判中，美國會為了在市場上好銷售，要求不標示生產地。」

「最主要的問題，還是台灣的外食比例太高」，台大農經系系主任陳郁蕙觀察，日、韓等國的外食比例不像台灣這麼高，「但我們從簡單的自助餐，都沒有告訴消費者『米從哪裡來』?」特別是，外國進口米的成本比較低，政府在學校營養午餐體系，還有機會請業者使用國產米；面對一般自助餐、夜市攤商用進口米混國產米，現行法令並未限制，有關知情權的問題，政府可以來檢討。

陳郁蕙認為，完整揭示米的生產地，能保障國產米，也可讓市場有區隔，而不是大家在外頭吃到外國米或混米，就以為是台灣米不好吃。她提到，有一年到日本考察，趕路途中在一家小店用餐，店家還特別標示採用新潟米，法規或許沒有要求標示，但那是一種自豪感的表達，「你來我們這，給你吃最好的米。」

「過去農委會曾推出『台灣米標章』，店家若貼出，代表100%使用台灣本地種植的米，因是鼓勵性質，使用的店家不多，未來政府應引導消費者，吃台灣米也是一種光榮。」陳郁蕙建議。