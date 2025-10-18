農業願景 讓台灣米找回光榮感

你害怕吃米飯嗎？40年前，台灣人一天惦惦吃三碗飯，如今飲食習慣改變，很多人一天吃不到兩碗飯。台大農經系系主任陳郁蕙提到，有一年在日本路過不知名的小店，店家很自豪地標示採用國產米；在台灣，也需要建立光榮的食米文化。

「我有盼望，我們國民對自己的農業感到驕傲，會買國產品、吃自己種的米！」台大農經系系主任陳郁蕙娓娓道來，她曾參與台灣加入WTO的入會談判，迄今仍勤跑一線，對台灣稻米產業的未來充滿期待。

「為什麼我們總是把台灣農業與老的、小的、弱的形象連結？」陳郁蕙感慨道，韓國、日本的農民對自己的產業很有信心，消費者也成為他們國產米的後盾。那台灣呢？十幾年來，台灣還是披著一身陳舊外套、走在田埂上的老農形象，「讓產業身強體壯，民眾吃米有光榮感，那才是我們應該有的態度。」陳郁蕙說。

實際上，台灣米的面貌已在過去十數年出現翻天覆地的改變。在花蓮最南端的富里鄉，悄悄誕生排名台灣前五大的糧商花東製米，如今年營業額逾10億元，董事長黎煥銘說起話來鏗鏘有力，他說：「要讓國人喜歡吃國產米，要從培養現代化的農民開始！」

黎煥銘的豪語並非一蹴可幾。20年來，花東製米在農糧署輔導下，建立了東部最大的現代化糧倉，每期稻作可儲放1.6萬噸稻穀，光是契作農民就達四、五百人，面積近2,300公頃；而契作正是維持稻米品質的重要手段。這些就是他口中，成為「現代化農民」的重要舖墊。

堅持品質 一貫化作業

為了維護稻米品質，桃園大賀良質米農場班長陳燕卿做得更徹底，除了與農民契作，從稻種、育苗、乾燥、包裝都一貫化作業，連乾燥機都選用為每位契作農民專用的小型機，以便確認哪一期稻作是哪一位農民所種，在登錄完畢包裝後標示清楚，這也代表一種責任歸屬。

為了堅持品質第一，陳燕卿只賣自己契作班生產的稻米，寧可無米可賣，也「不拿自己的包裝，裝外面的米來賣」。

生產端之外，後端品質檢測和包裝也是一大學問。斗南農會直營精米廠廠長張耀裕對廠區裡各式稻米檢測機津津樂道，有米粒判別的、食味分辨的，還有白度、水分區別等等精密儀器，每一台都要價不菲，「大概都150萬元以上，全從日本進口」，這些儀器在張耀裕口中，有些還是商業機密；而提供客戶儀器檢測數據，是斗南農會對稻米出品的品質保證。

近兩年花東製米也引進無氧生產設備，全套使用在收購稻穀後，製作小包裝食用米的過程中，「隔絕氧化，味道更好，保鮮期更長，我們光是在鮮度上就搶贏了進口米。」黎煥銘說。

品牌化，也是這些年台灣米的一大變化。走進賣場、超商，映入眼簾的包裝米，讓人目不暇給，這也反映了政府與民間糧商、農會在推廣稻米品牌上的成果。

認同好米 養出回頭客

今年第一次外銷米到日本的台南芳榮米廠，最近就努力讓消費者認識自己的品牌，執行長黃麗琴說：「消費者對我們的米有了認同感，就會產生感情。」她發現，七成以上的消費者在認同芳榮的米好吃，就會成為回頭客。

如今台灣米已進入產品區隔化階段。花蓮富里全有機種植的銀川米創辦人梁美智說：「我們瞄準的是閱讀型的消費者！」因為走環保路線，銀川米更易獲得小資與知識型消費者的認同。而銀川米更早就針對過敏體質開發了無麩質產品，尋求打開市場中的另一片藍海。