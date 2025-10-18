台灣「米」何去何從／食米教育 從小培養飲食觀

吃米，要建立的是光榮感，而不是罪惡感。這段話前半段，來自台大農經系系主任陳郁蕙的建議，後半段來自花蓮銀川米創辦人梁美智。

陳郁蕙說，今年有不少台灣品牌米成功賣進日本；在台灣的超商通路，也有本土業者把米製成小包裝熟食米，或是微波、熱水泡一下就可即食的米粉，「台灣的米廠和業者都很努力，只是現在吃米的人沒那麼多，要努力喚起大家吃米的意識。」

梁美智則提到，日本人、韓國人常說「身土不二」，意思是，人和土地是不可分離的，最好的飲食方式就是「吃當地、吃當季」，「我們對於吃米，不要有罪惡感。」

銀川米為了讓消費者品嘗鮮米，經常在割稻後的隔天烘乾，然後碾米，出動宅急便送到消費者餐桌上，「那個（米）水分完全不一樣，因為是剛烘乾的，煮起來會亮晶晶的。」梁美智說。

她還提到，銀川米每年固定舉辦食農園遊會，一辦就是12年，「去年還找做氣候監測的業者，來展示智慧農業，就是希望本地的孩子知道，農業也可以用到電腦，很有科技感；很多本地孩子離鄉後，會害怕回來種田，但是他們才是最有能力接下保護土地事業的一群人，所以從小就要讓他們喜歡農業。」

「園遊會上許多闖關的教案，我們有拿去學校試跑看看，務必能引發孩子興趣，闖完關回來，就可以吃米粉、米麵條，還有米穀粉做成的章魚小丸子。」梁美智認為，從生活經驗中，建立對米飯的情感很重要，對此，米飯也要常常變花樣。