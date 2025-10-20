松江南京、小巨蛋生活圈擁三大優勢 抗跌能力強

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

信義房屋台北市南京店專案經理劉會曄指出，松江南京、小巨蛋生活圈兼具商業繁榮、交通便利與優質學區三大優勢，長年穩居北市核心地段。其中以「學區宅」與「軍宅」為主要產品，市場需求穩定、抗跌性強。

劉會曄分析，雙敦學區（敦化國小、敦化國中）名氣響亮，只要開價合理，學區宅多能快速成交。軍宅則量體龐大，全區近2,000戶，每年都有固定釋出。現行情兩房帶車位總價約3,300萬元、四房約5,000多萬元，屋齡20多年的正兩房附坡平車位，在其他行政區難尋，頗受自住與換屋族青睞。

劉會曄推薦三個代表性社區。首推「青木淳」，位於南京東路正門牌，對面即小巨蛋，步行至捷運站僅約1至2分鐘，屬雙敦學區。第二案為「永陞鳳翎」，位於育達商職旁，為松山區新一代高質感住宅。第三案「敦化新城」則為敦化北路上大型社區，分甲、乙、丙、丁四區，屋齡22至36年，一層兩戶、公設比低、坪效高，屬敦化國中學區。現行情每坪約107萬元，總價約4,000萬至4,500萬元，深受重視學區與生活便利的家庭型買盤青睞。

雙敦學區 車位

