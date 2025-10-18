台灣「米」何去何從／吃飯會變胖？ 專家解惑

「我一天至少要吃兩碗飯，」身材苗條的資深護理師譚敦慈此話一出，讓現場女記者驚呼連連。根據統計，國人一年平均食米量僅約42公斤，換算下來一天約是1.3碗飯。譚敦慈打趣說：「農糧署應該要頒獎給我，因為我們家每個人一年平均吃掉80幾公斤米，等於是全國的兩倍。」

譚敦慈說，許多人害怕吃澱粉，甚至以前還聽過有明星說「不吃飯才能維持身材」，實際上，這完全是誤解，「我數十年來體重都維持在50公斤，天天吃飯，身材也沒走樣。」她強調，一碗煮好的白米飯，熱量大約280卡，比一個菠蘿麵包熱量還低，而且更有飽足感，不容易讓人額外吃下更多零食。

譚敦慈本身有糖尿病家族史，會佩戴連續血糖監測器。她以個人經驗分享，想控制血糖，重點不是戒米，真正該限制的是，額外加進食物裡的「糖」。

另外，重視飲食均衡與進食順序，也能幫助「控醣」，她提到，她在吃飯前會先喝冰水，接著是豆魚蛋肉的蛋白質，再來是青菜，最後才是飯。她說，這樣的進食順序，能延緩血糖上升，同時維持飽足感。

中部最大米商紀氏源豐集團董事長紀水樹提到，「日本人吃米，比台灣人還多，但是他們依然長壽，關鍵原因是『搭配』。」很多日本人從早餐開始吃飯，搭配魚、瘦肉、蔬菜等，份量固定，反觀台灣人常以控肉、滷汁配飯，「純粹吃米很健康，對身體也好，要留意搭配的東西對不對。」（系列五之五）