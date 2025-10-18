台灣「米」何去何從／吃飯會變胖？ 專家解惑

經濟日報／ 記者孫靖媛╱專題報導
資深護理師譚敦慈說，重視飲食均衡與進食順序，能幫助「控醣」。記者曾吉松╱攝影
資深護理師譚敦慈說，重視飲食均衡與進食順序，能幫助「控醣」。記者曾吉松╱攝影

「我一天至少要吃兩碗飯，」身材苗條的資深護理師譚敦慈此話一出，讓現場女記者驚呼連連。根據統計，國人一年平均食米量僅約42公斤，換算下來一天約是1.3碗飯。譚敦慈打趣說：「農糧署應該要頒獎給我，因為我們家每個人一年平均吃掉80幾公斤米，等於是全國的兩倍。」

譚敦慈說，許多人害怕吃澱粉，甚至以前還聽過有明星說「不吃飯才能維持身材」，實際上，這完全是誤解，「我數十年來體重都維持在50公斤，天天吃飯，身材也沒走樣。」她強調，一碗煮好的白米飯，熱量大約280卡，比一個菠蘿麵包熱量還低，而且更有飽足感，不容易讓人額外吃下更多零食。

譚敦慈本身有糖尿病家族史，會佩戴連續血糖監測器。她以個人經驗分享，想控制血糖，重點不是戒米，真正該限制的是，額外加進食物裡的「糖」。

另外，重視飲食均衡與進食順序，也能幫助「控醣」，她提到，她在吃飯前會先喝冰水，接著是豆魚蛋肉的蛋白質，再來是青菜，最後才是飯。她說，這樣的進食順序，能延緩血糖上升，同時維持飽足感。

中部最大米商紀氏源豐集團董事長紀水樹提到，「日本人吃米，比台灣人還多，但是他們依然長壽，關鍵原因是『搭配』。」很多日本人從早餐開始吃飯，搭配魚、瘦肉、蔬菜等，份量固定，反觀台灣人常以控肉、滷汁配飯，「純粹吃米很健康，對身體也好，要留意搭配的東西對不對。」（系列五之五）

譚敦慈 身材 台灣人

延伸閱讀

少加水煮飯就能控糖？ 農糧署揭迷思：比例錯反而更糟

老人斑「靠吃的」就能不見！醫實測僅一年回春 關鍵在穩血糖

控血糖只能嚴控飲食？專家曝穩血糖最強1招簡單又有效，卻常被忽略

不只甜食會讓血糖飆升 6種常見鹹食也可能增加糖尿病風險

相關新聞

農業願景 讓台灣米找回光榮感

你害怕吃米飯嗎？40年前，台灣人一天惦惦吃三碗飯，如今飲食習慣改變，很多人一天吃不到兩碗飯。台大農經系系主任陳郁蕙提到，...

企業生日快樂／中傑 二代打拚 強化品牌鏈

「中傑目標在十年內達成年出貨量超過8,000萬雙鞋。」掛牌上市後的第一場法說會，中傑董事長暨執行長劉安哲宣示公司的十年目...

企業生日快樂／中傑三姐弟齊心 不怕跌倒

中傑董事長劉安哲2013年接班後，毅然決然前往越南設廠，副董事長劉瓊雯（姊姊）前往越南督軍時，劉安哲與總經理劉佑軒（弟弟...

企業生日快樂／中傑四國彈性布局 創造優勢

美國對等關稅對傳產業者來說，大多遇到客戶下單縮手衝擊，對製鞋業來說也不例外。不過中傑未因此縮減資本支出，中傑董事長劉安哲...

中小企業加速永續論壇 開放報名

為協助中小企業加快腳步，願景工程基金會啟動「中小企業加速永續計畫」，將於十月卅一日舉辦「中小企業加速永續實踐論壇」。

台中會展中心 四大展秀實力 中部地區產業迎向新時代

備受矚目的「台中國際會展中心」，將於10月21日起迎來四大產業指標大展，台中市政府昨（17）日主持開展啟動儀式，市長盧秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。