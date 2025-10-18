長榮航推動三大措施 不讓遺憾重演

長榮航空（2618）空服本部副總蕭錦隆17日談到孫小姐是一位工作盡心盡力的夥伴，突然就這樣離開大家，難過的一度哽咽。住院治療的期間，長榮航空與家屬持續保持聯繫，得知孫小姐於10月10日晚上離世，感到極度不捨與難過，後續也向家屬表達慰問之意，並協助處理後續事宜，這段期間，非常感謝家屬對於公司的諒解及包容。

蕭錦隆指出，孫小姐於9月22日服勤BR95航班（去程，台北-米蘭），9月23日抵達米蘭入住飯店。並於9月24日服勤BR96航班（回程，米蘭-台北），9月25日抵達桃園機場，組員在機場先行就醫後，於9月26日再赴林口長庚醫院就醫。

蕭錦隆說：「近日，我代表公司與家屬見面致意時，誠摯地向家屬說明本次事件公司在第一時間就啟動相關的調查，為了釐清事件全貌，我們訪談了相關人員，惟部分組員仍在執勤，調查仍需一點時間完成。同時我們也進一步瞭解家屬的期望與需求。」

長榮航空做得不夠周延，真的很抱歉，深知，任何言語都無法彌補家屬的失落。真誠致歉，也深切懷念這位認真、敬業的同仁。

針對本事件，本周一(10月13日)勞動部/桃園市勞檢處已至長榮航空進行勞檢調查，包含飛行時數、休時及差假申請…等事項，長榮航空都積極配合主管機關的檢查，初步檢視長榮航空都符合相關規定。

有關本次孫小姐身體不適的相關調查，也都配合勞動部、民航局及桃園市勞檢處進行中。然因該組組員配合勤務，分布於不同國家，考量時區及組員休息，故調查尚未全數完成。目前因仍在調查期間，基於周延考量，暫時無法詳細說明，待調查告一段落後，公司會將依調查結果執行後續，也會對家屬說明調查內容。

這次事件提醒，未來必須用更高的標準來照顧每一位同仁，承諾將立即啟動三大行動確保每一位執勤同仁的身心健康與安全。

首先服勤前與執勤期間全面強化執行自我健康評估，確保飛航安全；其次強調並落實組員異常狀況的處理程序及即時通報機制； 第三強化管理職能與溝通協作能力。

落實調整改變，最終目標只有一個，不要讓這樣的遺憾再重演，要讓所有在天上飛以及在地上認真工作的長榮人都能有一個健康、友善的工作環境。