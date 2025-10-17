北美線減班發威！SCFI運價指數連2周反彈 美西線漲幅逾三成

運價指數跌跌不休後，終於連續運價指數連2漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於17日出爐，指數上漲149.9點至1,310.32點，周漲幅12.91%，四大航線都上漲，其中美西線漲幅逾三成、美東線漲幅逾一成。

國內的物流業者分析，全球海運業者針對北美線9月下旬大量減班，北美航線空班率高，中國大陸十一長假恢復上班後，本周開始出現聖誕節及新年假期的出貨，突然出現缺船情況；其次，歐洲線要開始進行年度合約判斷，各航商都不願意賠錢簽約，運價也開始止跌反彈。

根據最新一期出爐運價，減班效應發威，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,936美元，較前一期上漲468美元，漲幅達31.88%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,853美元，較前一期上漲401美元，漲幅16.35%。

遠東到歐洲長線開始談2026年新年度合約，大型航運業者表態不願意低價簽約，也讓歐洲線的運價止跌反彈，每TEU(20呎櫃)達1,145美元，較前一期上漲77美元，周漲幅7.2%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,613美元，較前一期上漲55美元，周漲幅3.53%。

近洋線市場相對旺，業界認為第4季旺季可期，運價表現有望比歐、美線好。尤其，美中貿易戰後再加上對等關稅政策加速全球供應鏈重組，中國大陸生產重鎮地位開始改變，隨著廠商開始移往東南亞包括越南、柬埔寨及東南亞等其他地區，全球物流跟著遷徙，東南亞市場出口地位取逐漸取代中國大陸。

遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上揚38美元，漲幅9.24%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU(20呎櫃)都與前一周持平。