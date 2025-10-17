不怕被罰錢？長榮航副總：指標性企業的無奈 將用更高標準來防範

長榮航（2618）違規超時被罰累計達295萬元，市場解讀長榮航空上千億營收，公司真的不怕罰。長榮航空副總許惠森17日表示，長榮航空很重視被罰款這些事，然而指標性企業航班多、遇到的天候問題更多，未來會盡全力用更高的標準來防範。

首先，長榮航空排班一定以飛安第一為最大考量，符合勞基法及民航法的規範，區域航線的排班，報到至報離的工作時間超過12小時，就會安排外站住宿；而在12小時內有一定時間裕度的航班，則組員會執行來回任務，目前公司遭主管機關裁罰的案子，多為組員區域航線報到至報離的工作時間超過12小時而被罰。

其次，這些導致工作超時的原因，較多是航空公司無法控制或是事先預期的，包括飛航管制、流量管制、天候因素、旅客因素(如生病)及機械問題等等。公司航班因前述原因的超時大部分多落在30分鐘以內，在2023年曾有一東京航班，因機械故障超時2分鐘，一樣照罰。

長榮航空是國內航機數最多的業者，也是指標性企業，遵法乃是基本原則，針對目前可能超時遭罰的情形，若可提前預期，長榮航空都會儘量防免超時工作的發生，像與工會的團體協約，針對部分在冬季較容易超時的航線實施外站住宿，以避免超時。但無可否認的是飛機一飛出去，對於人員調度的資源及靈活度相當有限，這是國籍航空產業的特性。