新市鎮土地不再閒著！國土署推「最長可租60天」活化機制
內政部國土署17日發布「新市鎮土地短期利用要點」，明定由國土署管理、尚未出售的新市鎮土地，未來可供政府機關或法人機構短期使用，使用期間最長不得超過60天，並須繳納利用費與保證金，目的是讓閒置土地能暫時活化使用，同時兼顧管理秩序與公共利益。
國土署說明，適用範圍包括中央開發、仍由國土署經管的新市鎮土地，申請單位應在使用前30天提出申請，經核准並簽約後才能使用，申請者限為各級政府機關、學校或依法登記立案的法人、機構。
依規定，利用費按土地公告現值的5%計算，依實際使用天數收費，另須繳納與利用費同額的保證金，若金額低於20萬元，仍以20萬元為最低標準，使用前後需與國土署共同勘查確認土地狀況，如有毀損必須限期修復，未修復者保證金將被沒收。
國土署強調，若違反原申請用途、擅自擴大使用範圍、轉借他人或辦理違法、政治性活動，將不予核准或撤銷核准。使用期滿未歸還土地者，除沒收保證金外，還須按日繳交五倍於原利用費的占用補償金。
