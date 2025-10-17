南科追夢！攜手北科大打造北青南漂職涯起點

為推動大南方科技產業發展，促進南北人才交流，南科管理局17日攜手臺北科技大學及南科產學協會，舉辦「2025南科追夢·北青南漂」人才招募活動，邀請佳能半導體、智邦科技、國際日東、台灣默克及台灣大福等5家南科企業北上徵才，吸引北科大等10所以上大專院校、約200名學生熱烈參與，期盼北部青年往南科開拓職涯、勇敢追夢。

南科管理局林秀貞副局長致詞表示，在「大南方新矽谷」政策帶動之下，南科從嘉義至屏東已有6個科學園區，涵蓋半導體、智慧機械、生技醫療、綠能光電等多元產業，南科已經成為臺灣科技產業的新引擎，113年南科整體營業額超過2兆元，114年1-8月營業額更已達1.8兆元，較去年同期大幅成長40%。為了協助南科企業拓展多元人才管道，南科管理局除在南部為南青舉辦就業嘉年華留才外，更連續3年前進北臺灣舉辦人才交流活動，鼓勵北部青年往南發展，親身感受南臺灣產業的創新動量與宜居環境。

本場活動首先由世界級的「佳能半導體」進行企業技術講座，再由半導體供應鏈重要夥伴「國際日東」及AI資訊大廠「智邦科技」分享面試技巧，讓學生掌握世界科技趨勢與企業選才觀點；同時，還有屬於半導體供應鏈的知名外商「台灣默克」與「台灣大福」現場徵才，以上5家南科企業親至北科大與北部大專院校學生分享交流，現場氣氛熱烈、互動踴躍。

南科管理局期盼透過本次活動，讓北部青年深入瞭解南部科技產業的發展現況，協助南科企業發掘潛力新秀，共同打造立足全球的產業生態系。未來南科管理局將持續串聯南科企業與全臺學研的力量，強化人才培育與產學合作，鼓勵學子「南方啟程」，成為青年築夢、實現理想的新起點。

商品推薦