國際油價下跌 下週汽柴油估最多分別降3、7角

本週國際油價下跌，預估20日凌晨零時起，汽油調降新台幣0.2至0.3元、柴油調降0.6至0.7元，中油將於19日中午12時正式公布實際調整金額。

按此預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7到26.8元、95無鉛汽油每公升28.2到28.3元、98無鉛汽油每公升30.2到30.3元、超級柴油每公升25到25.1元。

以哈衝突情勢緩解，加上國際能源總署（IEA）10月份報告指出，明年石油供應將超出需求近每日400萬桶，本週國際油價下跌。中油累算至10月16日的7D3B週均價為62.76美元，較上週66.09美元下跌3.33美元；本週新台幣兌美元匯率為30.695元，較上週30.533元貶值0.162元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.2元，柴油調降0.6元。中油啟動雙平穩機制後，預估下週汽油調降0.2到0.3元、柴油調降0.6到0.7元。