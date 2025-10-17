國際油價下跌 下週汽柴油估最多分別降3、7角
本週國際油價下跌，預估20日凌晨零時起，汽油調降新台幣0.2至0.3元、柴油調降0.6至0.7元，中油將於19日中午12時正式公布實際調整金額。
按此預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7到26.8元、95無鉛汽油每公升28.2到28.3元、98無鉛汽油每公升30.2到30.3元、超級柴油每公升25到25.1元。
以哈衝突情勢緩解，加上國際能源總署（IEA）10月份報告指出，明年石油供應將超出需求近每日400萬桶，本週國際油價下跌。中油累算至10月16日的7D3B週均價為62.76美元，較上週66.09美元下跌3.33美元；本週新台幣兌美元匯率為30.695元，較上週30.533元貶值0.162元。
依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.2元，柴油調降0.6元。中油啟動雙平穩機制後，預估下週汽油調降0.2到0.3元、柴油調降0.6到0.7元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言