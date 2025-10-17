台灣郵輪市場高端化轉型 明年迎接麗思卡爾頓郵輪首度靠港
港務公司指出，台灣今年郵輪市場迎來豐收的一年，統計顯示，全國首航郵輪共達38艘。受郵輪產品多元化影響，今年平價型郵輪明顯減少，反而增加了高價型、奢華型及探險型等中高端郵輪。港務公司透露，明年台灣將迎來麗思卡爾頓郵輪首度靠港，這艘奢華郵輪將推出四天三夜、每人要價30萬元的高端航程。
港務公司表示，10月19日基隆港將迎接世界第二大郵輪集團—皇家加勒比集團旗下最頂級奢華品牌銀海郵輪（Silversea Cruises）的「銀月號」（Silver Moon）首航。該郵輪預計搭載約500名以歐美籍為主的旅客入境，是繼今年3月「銀星號」（Silver Nova）首航後，銀海郵輪半年內再度派遣新船造訪基隆港，也是截至目前為止基隆港第18艘首航郵輪。
銀月號此次從東京出發，沿途經基隆前往新加坡，航程共15晚，基礎房型每人約需30萬元新台幣。
疫情過後，基隆港郵輪旅客人次有望恢復至疫情前水準，更可喜的是，今年到訪郵輪及旅客結構均出現質變。今年預計有40艘郵輪重複造訪基隆港，共計219航次，其中首航郵輪多達20艘、占比50%，創歷史新高，顯示郵輪業者普遍看好亞洲市場潛力，積極調整新船配置亞洲航線。
從郵輪產品定位觀察，疫情前靠泊基隆港的郵輪中，平價型（Contemporary）佔90.6%、高價型（Premium）佔2.7%、奢華型（Luxury）佔5.7%、探險型（Expedition）僅佔1%。114年則出現明顯變化，平價型降至78.08%、高價型上升至7.76%、奢華型增至12.79%、探險型小幅升至1.37%。顯示基隆港郵輪產品日益多元，吸引更多高端旅客造訪台灣，市場朝更健全方向發展。
展望明年，港務公司預估將有8艘郵輪首航來台，旅客主要來源前三名為日本、美國與德國。隨著台灣郵輪產品日益多樣化，高端產品占比持續上升，顯示國際郵輪公司看好台灣景點與消費力，未來有望吸引更多郵輪造訪。
為爭取更多奢華型郵輪靠港，港務公司基隆分公司持續與北北基地方政府合作開發新客源，鎖定奢華郵輪旅客重視的獨特岸上體驗需求，邀請業者參加小眾、客製化踩線行程。近年已陸續接待珊瑚探險郵輪（Coral Expeditions Australia）、星風郵輪（Windstar Cruises）、麗思卡爾頓郵輪（Ritz-Carlton Cruises）、住宅郵輪（Villa Vie Residences）等頂級品牌，成功提升台灣郵輪旅遊的國際能見度與經濟效益。
