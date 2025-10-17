輝達成房市光明燈 南港周邊中古大樓兩年漲25%

近期國際科技大廠輝達（NVIDIA）進駐北士科紛擾不斷，不過相關議題已在房市發酵，例如先前才傳出輝達台灣分公司即將進駐的「潤泰南港玉成廣場」大樓，住商機構盤整實價登錄發現，今年該樓周邊成交的中古大樓、華廈行情，與2023年同期相比大漲25%，為近年有指標新商辦議題商圈中，房價漲勢最驚人的區域。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，知名廠商進駐題材，不僅提高區域房市能見度，也有助帶動周邊住宅價格發展。

根據實價資料，北市近期指標新商辦周邊，華廈、住宅大樓等類型住宅交易價格皆有明顯上揚，其中有「潤泰南港玉成廣場」、「華固中央置地」等新商辦、預售商辦題材的昆陽站商圈，2025年第3季住宅每坪成交均價達104.6萬元，與2023年同期相比大漲25%。

住商不動產南港園區加盟店店東吳紀楠分析，昆陽站周邊近年來房市議題火熱，由於本身即有捷運與商圈機能，近期適逢南港調車場周邊都更案推升市場熱度，加上有品牌企業進駐，亦有商辦題材帶動人流，催化市場住宅漲勢。

賴志昶指出，近期有品牌廠商進駐題材區域，雖能為房價帶來支撐效果，但住宅市場整體仍受政策與限貸干擾而買氣疲弱，並有部分區域中古價格出現盤整，因此有意跟隨科技題材者，應拉長觀察期，並設立停損點，否則待大廠進駐議題成幻影，恐怕區域房價支撐力道亦會出現鬆動。