快訊

NONO涉性侵遭判刑2年6個月！老婆朱海君低調現身 最新動向曝光

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

輝達成房市光明燈 南港周邊中古大樓兩年漲25%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構彙整輝達台灣分公司即將進駐的「潤泰南港玉成廣場」大樓周邊實價登錄發現，今年該大樓周邊成交的中古大樓、華廈行情，與2023年同期相比大漲25%，為近年有指標新商辦議題商圈中，房價漲勢最驚人的區域。住商機構提供
住商機構彙整輝達台灣分公司即將進駐的「潤泰南港玉成廣場」大樓周邊實價登錄發現，今年該大樓周邊成交的中古大樓、華廈行情，與2023年同期相比大漲25%，為近年有指標新商辦議題商圈中，房價漲勢最驚人的區域。住商機構提供

近期國際科技大廠輝達（NVIDIA）進駐北士科紛擾不斷，不過相關議題已在房市發酵，例如先前才傳出輝達台灣分公司即將進駐的「潤泰南港玉成廣場」大樓，住商機構盤整實價登錄發現，今年該樓周邊成交的中古大樓、華廈行情，與2023年同期相比大漲25%，為近年有指標新商辦議題商圈中，房價漲勢最驚人的區域。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，知名廠商進駐題材，不僅提高區域房市能見度，也有助帶動周邊住宅價格發展。

根據實價資料，北市近期指標新商辦周邊，華廈、住宅大樓等類型住宅交易價格皆有明顯上揚，其中有「潤泰南港玉成廣場」、「華固中央置地」等新商辦、預售商辦題材的昆陽站商圈，2025年第3季住宅每坪成交均價達104.6萬元，與2023年同期相比大漲25%。

住商不動產南港園區加盟店店東吳紀楠分析，昆陽站周邊近年來房市議題火熱，由於本身即有捷運與商圈機能，近期適逢南港調車場周邊都更案推升市場熱度，加上有品牌企業進駐，亦有商辦題材帶動人流，催化市場住宅漲勢。

賴志昶指出，近期有品牌廠商進駐題材區域，雖能為房價帶來支撐效果，但住宅市場整體仍受政策與限貸干擾而買氣疲弱，並有部分區域中古價格出現盤整，因此有意跟隨科技題材者，應拉長觀察期，並設立停損點，否則待大廠進駐議題成幻影，恐怕區域房價支撐力道亦會出現鬆動。

商辦 房市

延伸閱讀

李四川：輝達不可能買標的物付兩邊錢 籲新壽同意第三方鑑價

新壽T17、T18動土 郭音蘭轟「假開工、真演戲」綠民代還搶上車

台股開盤下跌247點 台積電開低30元

台新新光金：希望留下輝達 沒想過要從北市拿一毛錢

相關新聞

輝達成房市光明燈 南港周邊中古大樓兩年漲25%

近期國際科技大廠輝達（NVIDIA）進駐北士科紛擾不斷，不過相關議題已在房市發酵，例如先前才傳出輝達台灣分公司即將進駐的...

近三年雙北最熱賣路段！板橋民生路三段增長五成奪冠 北市唯一上榜是它

「地段」向來是挑選房地產的重要關鍵，永慶房產集團根據實價登錄資料，整理出近三年雙北交易量正成長的五條路段。其中，新北市板...

國碩全資子公司簽約合作金庫 三年供電600萬度綠電

國碩（2406）全資子公司國碩能源近日與合作金庫商業銀行簽署綠電購售合約（CPPA），從2025年起，三年600萬度再生...

南鐵地下化將延伸至永康 信義房屋揭「這些原因」兩站受惠最大

台南鐵路地下化工程拚明年通車，後續將再陸續啟用新增的林森站與南台南站、將原地面上的軌道規劃設計為綠園道；日前，台南市府更...

玉山銀行推動人才永續 與工研院舉辦「國際永續轉型與人才賦能論壇」

玉山金於日前舉辦2025玉山ESG永續倡議行動，以科技與人才賦能為永續主題；並接續於15、16日攜手工研院於玉山銀行高雄...

雙北五大房市「逆走區」曝 板橋這路段交易增五成

房市盤整下滑之際，雙北有些路段買氣仍逆勢升溫。永慶房產集團根據實價資料，整理近三年雙北交易量正成長5條路段，其中，新北板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。