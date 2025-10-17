國碩全資子公司簽約合作金庫 三年供電600萬度綠電

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

國碩（2406）全資子公司國碩能源近日與合作金庫商業銀行簽署綠電購售合約（CPPA），從2025年起，三年600萬度再生能源電力供應，未來也將持續擴增售電市場需求。

國碩指出，這項合作不僅強化雙方在永續能源領域的連結，更彰顯集團在能源市場的布局，助力企業邁向淨零碳排目標。

國碩表示，國碩能源透過此次合約，將提供穩定且環保的綠電以滿足合作金庫在ESG（環境、社會、治理）策略下的電力需求。

董事長陳繼明指出：「綠電不僅是能源轉型的關鍵，更是企業永續發展的基石。我們很高興能與合作金庫攜手，共創綠色未來。對於有意轉向綠電的企業，我們可規劃客製化售電方案，提供穩定且足量的供電，幫助企業輕鬆達成碳中和目標，同時提升品牌形象。」

國碩指出，集團旗下太陽能電廠持續貢獻綠能市場，目前運營的電廠每年可供應約3,000萬度綠電，已成為多家企業可靠的綠電夥伴。

近期，集團更啟動新埔園區的土地整地工程，在近31公頃的土地上規劃設置6至10MW再生能源發電設施，預計將為集團注入穩定綠電收入，並進一步強化永續發展實力。

國碩表示，隨著台灣政府推動「2050淨零排放」政策，綠電需求持續攀升，國碩能源預期未來將透過更具彈性的客製化的售電方案，擴大市場占有率。

