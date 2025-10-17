快訊

雙北五大房市「逆走區」曝 板橋這路段交易增五成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市內湖區文湖街近三年交易量成長23.7％，為台北市唯一上榜。圖／永慶房屋
台北市內湖區文湖街近三年交易量成長23.7％，為台北市唯一上榜。圖／永慶房屋

房市盤整下滑之際，雙北有些路段買氣仍逆勢升溫。永慶房產集團根據實價資料，整理近三年雙北交易量正成長5條路段，其中，新北板橋區民生路三段交易量由106件攀升至159件，增幅高達50%，台北市則有一條路段上榜。

根據統計，新北市板橋區民生路三段近三年交易量由106件，增長159件，增幅達50%，成為雙北交易量成長幅度最高的路段，而該路段近一年平均單價約為每坪73萬元，屬於新北市中高價帶，但買氣依舊旺盛。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，板橋民生路三段鄰近捷運新埔站與新埔民生站，不僅本身擁有雙捷優勢，還可直上台64線，為板橋的交通樞紐之一，加上周邊商業活動活絡，涵蓋多個商圈，並鄰近大學，吸引不少置產族青睞。

在台北市部分，在此次統計中唯一上榜的是內湖區的文湖街，2022年時交易量達38件，直至最近一年上升至47件，交易量成長了23%，表現僅次於新北市板橋區民生路三段，該路段最新單價則為每坪72萬元。

陳金萍表示，文湖街整體路段不算太長，卻擁有豐富的教育資源，涵蓋了小學與大學學區，在交通上則鄰近捷運劍南路站及捷運西湖站，且距離內湖科技園區不遠，周邊生活機能完備，加上近年區內新建案推出，推升整體市場活絡，吸引科技業與通勤族購屋。

若從價格角度觀察，淡水區的坪頂路、新莊區的中和街以及板橋區的金門街總價均在1,400萬元以內，相對其他路段來說較為親民。新莊區中和街近一年平均總價僅需1,291萬元，是此次統計中總價最親民的路段。

陳金萍表示，中和街位於新莊舊市區內，由於開發較早，生活機能已趨近成熟，不僅鄰近學區，亦接近新莊棒球場，且沿線設有多個公車站，交通便利，使該路段具備穩定的居住需求，不過由於路段處於舊市區中，街容較為老舊、產品屋齡偏高，因此總價較為實惠。

至於板橋區金門街與淡水區的坪頂路，近一年的平均總價則為1,371萬元、1,365萬元。

陳金萍表示，金門街鄰近樹林區與土城區，具備地緣優勢，加上道路綿長，整體路段涵蓋住宅、學區與公園綠地，吸引不少剛性需求族群進駐。

此外，由於離板橋區的精華地段較遠，因此周邊房價相對親民，具備一定吸引力。而坪頂路則是一路延升至山區，買氣集中於靠近輕軌一側，且多是以住宅大樓為主，生活環境清幽，也因離市區較遠，價格較為親民。

近三年雙北交易量增幅前五名路段。資料來源／永慶房屋
近三年雙北交易量增幅前五名路段。資料來源／永慶房屋
雙北交易量增幅前五名路段平均總價與單價。資料來源／永慶房屋
雙北交易量增幅前五名路段平均總價與單價。資料來源／永慶房屋

