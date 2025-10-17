快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

7-ELEVEN 搶攻寶可夢商機 推出多款鮮食、寶可夢「人生飲料機」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN推出《寶可夢傳說Z-A》主題包裝鮮食，寶可夢合作「人生飲料機」同步登場。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN推出《寶可夢傳說Z-A》主題包裝鮮食，寶可夢合作「人生飲料機」同步登場。7-ELEVEN／提供

寶可夢傳說 Z-A》於10月16日正式發售，統一超（2912）7-ELEVEN特別與寶可夢攜手合作，再度打造超商專屬食飲，四款人氣飯糰、上等蕉及CITY TEA現萃茶，均有不同的寶可夢活力躍上包裝及貼紙，同時也以「與寶可夢的冒險之旅」為主題推出「人生飲料機」智FUN機，即日起已陸續於全台20個場域進行機台設置，搶攻寶可夢玩家商機。

7-ELEVEN積極拓展科技零售體驗，率通路之先首創「人生飲料機」智FUN機，外型以趣味插畫設計，消費者可依機台主題抽選、驚喜提供飲品，迄今已推出發財版、想體驗的工作滋味版、動物人生版、旅遊版等多種主題。

「人生飲料機」智FUN機分別於全台交通轉運、國道服務商圈等地點設置，到機台體驗時訓練家們可自由選擇「在與寶可夢的旅途中，你最想收穫什麼呢？」共有12個主題按鈕：相遇、信任、同伴、笑容、羈絆、成長、夢想、挑戰、重逢、勇氣、守護、回憶，每個按鈕對應不同類型的推薦飲料。機台外有《寶可夢傳說Z-A》當中玩家於密阿雷市可遇上的最初的冒險夥伴──菊草葉、暖暖豬和小鋸鱷以及大家耳熟能詳，皮卡丘、胖丁、快龍、卡比獸、耿鬼、可達鴨、伊布等寶可夢，讓訓練家們可在城市中體驗抽選飲料樂趣，並可拍照打卡享受互動的驚喜。

寶可夢 統一超

延伸閱讀

《寶可夢傳說Z-A》夜市祭免費入場 巨型皮卡丘、遊戲體驗區熱鬧開玩

北捷遊憩子公司首度備詢 總經理：拚2年盈餘成長5到7％

寶可夢迷嗨翻！ 台北101「傳說Z-A夜市祭」4天免費入場 6米高皮卡丘必拍、快龍貼紙限量送

TPBL／捐寶可夢愛卡義賣賑災 余純安期盼拋磚引玉

相關新聞

免費回填、代整地都是話術 環境部籲地主出租前別被騙

近來非法棄土與營建廢棄物案件頻傳，環境部提醒地主，切勿輕信業者以「免費回填」「代整地」等誘因，將土地交給不法使用。近期就...

啥都沒做4年要賺100億？專家揭新壽一段更狂歷史

新光人壽處理北士科T17、T18土地爭議不斷，其中，外界批評最多的，就是索求未來50年開發收益107億元，有人批獅子大開...

Google 最新 AI 模型發現生華科CX-4945啟動冷腫瘤免疫反應抗癌新契機

生華科（6492）宣布，開發中的新藥 Silmitasertib（CX-4945）近日被全球科技巨擘 Google 在其...

北市不動產代銷公會送暖花蓮 支持重建家園

台北市不動產代銷經紀商業同業公會於10月16日在花蓮光復鄉舉辦「守護花蓮・支持重建家園」公益捐贈活動。活動由理事長王明正...

AI引領永續創新！2025台灣創新技術博覽會智慧永續館展出農業研發成果

「2025台灣創新技術博覽會」於今(16)日至18日在臺北世界貿易中心展覽大樓1樓盛大展出，以「創新經濟」、「未來科技」、「智慧永續」3館進行展示。其中「智慧永續館」由農業部、國防部、勞動部、環境部、

預售刷新低！這都最慘狂減85% 專家：在還去年的帳

信義房屋統計最新預售揭露數量，8月預售揭露量再探底，剩下2500餘件，寫下預售即時揭露以來的新低量，其中高雄市一個月僅交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。