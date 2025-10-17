免費回填、代整地都是話術 環境部籲地主出租前別被騙

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
棄置農地堆置情形。環境部提供
近來非法棄土與營建廢棄物案件頻傳，環境部提醒地主，切勿輕信業者以「免費回填」「代整地」等誘因，將土地交給不法使用。近期就在桃園市龍潭、桃園及大園3處山坡地與農地，查獲大規模非法傾倒營建廢棄物與廢土案件，最終起訴徐姓主嫌及相關清除機構、司機、上游砂石場等共31人與6家法人公司。

環境部說明，6月會同桃園地檢署、保七總隊第三大隊、刑事局中部打擊犯罪中心，以及桃園市環保局、警察局等多個單位，聯手展開搜索行動，一舉破獲這起棄土集團。檢方指出，徐嫌以「免費整地」「協助水土保持工程」為名，向地主取得使用或租用土地的同意，實際卻暗中傾倒建築廢棄物與污泥。

依規定，這些廢棄物應送至合法再利用機構或土石方資源分類場處理，不得任意回填於農地，然而，業者為掩人耳目，甚至成立「園藝公司」，將廢污泥包裝成園藝用土販售，以規避查緝。

環境部強調，徐嫌未經主管機關許可，在土地上堆置、掩埋廢棄物，已明顯違反《廢棄物清理法》第46條規定。

環境部環管署呼籲，地主若發現承租人或業者有異常使用情形，應立即向警政機關或環保單位通報，以免土地遭不法棄置廢棄物而受損，將持續與檢警機關及地方政府跨域合作，強化查緝力道，打擊環保犯罪，維護國土安全與生活品質。

