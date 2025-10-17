Google 最新 AI 模型發現生華科CX-4945啟動冷腫瘤免疫反應抗癌新契機

生華科（6492）宣布，開發中的新藥 Silmitasertib（CX-4945）近日被全球科技巨擘 Google 在其官方部落格中提及。根據報導，Google DeepMind 宣布其最新生物人工智慧系統成功生成並經實驗驗證一項全新的癌症治療假說，並將此成果形容為「人工智慧在科學領域的一個里程碑」。

DeepMind 的研究團隊透過分析龐大的腫瘤細胞資料庫與超過4,000種候選藥物，精準鎖定指出CX-4945 能顯著提升 抗原呈現（antigen presentation），這是啟動人體免疫系統、讓癌細胞被辨識並被攻擊的關鍵機制。這項突破性發現顯示，CX-4945 有潛力成為改變癌症治療策略的重要新方向，並為癌症免疫療法開啟嶄新的可能性。

Google 執行長 Sundar Pichai 在 X（原 Twitter）上表示：「隨著更多臨床前與臨床測試的進行，這項發現有望揭示出開發抗癌療法的新途徑。」

在與耶魯大學合作的研究中，DeepMind 以擁有 270 億參數 的單細胞分析模型 C2S-Scale（建構於 Google Gemma 模型家族）進行演算，並成功預測 CX-4945 透過抑制激酶 CK2，能顯著提升 MHC-I 表現與抗原呈現。這一現象在過去學術文獻中從未被報導，顯示 AI 模型具備生成全新、可驗證生物假說的能力。

進一步的實驗結果也證實了這一點：當人類神經內分泌細胞同時接受 CX-4945 與低劑量干擾素（interferon）處理時，抗原呈現能力提高約 50%。這意味著腫瘤細胞對免疫系統變得更「可見」，有助於提升免疫治療反應，突破長久以來「冷腫瘤無法被辨識」的難題。

CX-4945為生華科重點開發的市場首見 CK2 抑制劑，目前已於全球多項臨床試驗中應用，累計治療超過數百名癌症患者，展現安全性與潛在療效，目前Silmitasertib(CX-4945)因獲選知名Beat Childhood Cancer Research Consortium正攜手美國賓大附設兒童醫院實驗網絡，在全美治療復發兒童實體腫瘤人體臨床試驗中。此次被 Google DeepMind 的 AI 模型選中並實驗驗證，不僅強化了 CX-4945 的臨床科學基礎，也突顯其在未來癌症免疫療法中的發展潛力。

DeepMind 研究人員指出，這項成果顯示擴大生物 AI 模型規模，不僅能提升準確度，更能生成全新的治療假說與發現未知生理機制。這種結合 AI 模擬與實驗驗證的模式，為未來生醫研究與新藥開發提供了一條嶄新路徑。

雖然研究仍處於臨床前階段，尚待更多驗證，但這項突破清楚展現了一個重要趨勢：AI 正成為推動醫療創新的新引擎。期待 CX-4945 能在人工智慧與臨床研究的共同推進下，加速轉化為惠及全球癌症患者的創新療法，讓台灣的生醫實力如同晶片，成為第二座護國神山。