北市不動產代銷公會送暖花蓮 支持重建家園

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市不動產代銷經紀商業同業公會16日在花蓮光復鄉舉辦「守護花蓮・支持重建家園」公益捐贈活動。圖／業者提供
台北市不動產代銷經紀商業同業公會於10月16日在花蓮光復鄉舉辦「守護花蓮・支持重建家園」公益捐贈活動。活動由理事長王明正親自帶隊前往，並由公益委員會主委張麗蓉統籌主辦，展現對地方社會的關懷與責任。

台北市不動產代銷公會表示，秉持「關懷地方 × 公益實踐」理念，捐贈新30萬元作為在地救助與災後復原資金，透過穩定且實質的投入陪伴社區重建與恢復生活動能。

代銷公會理事長王明正表示，代銷產業深耕台灣，心繫土地與社會；在社會需要之際，公會願成為可靠夥伴提供支持並持續與在地公益單位保持良好合作，確保捐助能真正落實於地方社區，並凝聚持續的善意力量。

他表示，透過此次公益捐贈活動，公會展現產業社會責任，也以實際行動傳達對花蓮社區的支持與敬意，期盼透過持續關懷，讓花蓮早日恢復安穩生活節奏，復原不再遙遠。

