AI引領永續創新！2025台灣創新技術博覽會智慧永續館展出農業研發成果

「2025台灣創新技術博覽會」於今(16)日至18日在臺北世界貿易中心展覽大樓1樓盛大展出，以「創新經濟」、「未來科技」、「智慧永續」3館進行展示。其中「智慧永續館」由農業部、國防部、勞動部、環境部、數位發展部，以及國家發展委員會共6個部會合作辦理，包括農業部45項在內，共同展示97項創新科技。今年博覽會邀請美國、日本、德國、荷蘭、法國、新加坡等國共10家國際廠商於大會國際專區，展示涵蓋綠色能源、循環經濟、智能科技等領域之創新技術，期望企業及學術機構透過展覽媒合，促進技術交易與合作，加速推動科技創新成果商業化發展。

農業部展示創新科研成果 展現雄厚科技實力

農業部表示，智慧永續館於10/16上午11時開展，該部於「智慧韌性 永續安心」主軸下，規劃「循環永續」、「韌性賦能」及「智慧創新」3大主題區，展示45項具商品化潛力之科技研發成果，並以「AI智慧畜禽健康監測技術」為亮點，融合熱影像、影像辨識、聲紋分析及物聯網技術，打造創新的畜禽健康管理模式。農業部展出之商品化成果包括：苗栗區農業改良場研發「黃斑粗喙椿象生產收集系統」，利用替代食餌飼養，縮短80%飼養時間，降低人力成本並提升卵粒品質，提供更優化的量產技術；臺中區農業改良場研發「木黴菌TCTP003應用於作物耐逆境能力提升之技術」，將農業剩餘物質製作成品質優良之有機肥，再應用於高接梨栽培，可提升其耐低溫、霪雨能力；畜產試驗所研發「數位影像動物體型量測及體態評分技術」，利用3D攝影機量測豬隻體型及體表面積等，可降低人力成本與人畜受傷風險，提升精準育種選拔效率。農業部期盼透過本次展覽媒合授權，促進技術廣泛應用，以加惠農民與相關業者。

國際知名農企業齊聚參展共同推動智慧永續與前瞻科技

農業部指出，鑑於台灣創新技術博覽會已成為跨國技術行銷之重要舞臺，本年度智慧永續館特別邀請國際廠商，於大會國際專區展示AI碳管理平台、衛星與無人機遙測應用等先進技術，包括:荷商Vostermans Ventilation展示荷蘭倍力扇、法商Gattefossé展示自乳化藥物傳輸系統（SEDDS）、日商Kokusai Kogyo展示AI智慧型農業無人機遙測應用，美商Alltech展示碳排放管理系統，藉由引進國外先進技術，加速台灣產業發展。

「智慧永續館」農業部展示創新科研成果，展現雄厚科技實力。農業部／提供

授權創新技術促進農業科技普及應用

農業部進一步表示，配合「循環永續」、「韌性賦能」及「智慧創新」主題，優選今年度包括微生物肥料、檢驗檢測及智慧生產等14項技術之授權廠商代表，於今日下午在智慧永續館舞臺區辦理簽約儀式，彰顯該部所屬試驗機構研發之農業科技成果，透過技術授權，以公私協力方式共同解決產業問題，擴大台灣農業科技發展與普及運用。

實體展覽與線上展示均歡迎各界參觀

農業部強調，台灣創新技術博覽會為我國重要的技術交易平臺，為利外界了解台灣最新科技成果，該博覽會除實體展覽外，相關技術亦透過農業技術交易網(簡稱TATM，網址https://tatm.moa.gov.tw/）進行線上展示。業者或民眾可由該網站瀏覽各項技術內容，並歡迎於會展期間至現場交流，與研究人員一對一洽談使農業科技研發成果落實應用，加速產業升級。歡迎各界踴躍參觀實體展覽或瀏覽線上展示，共同推動台灣科技創新與技術授權合作。