預售刷新低！這都最慘狂減85% 專家：在還去年的帳

信義房屋統計最新預售揭露數量，8月預售揭露量再探底，剩下2500餘件，寫下預售即時揭露以來的新低量，其中高雄市一個月僅交易192件，年減85%，六都最慘。

統計今年前8月平均單月揭露約3565件，較去年同期單月平均1.3萬件，只剩不到三成，顯示房市領頭羊的預售市場出現熄火，政策抑制下預售房市買氣已面臨窒息危機。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台預售揭露量連續兩個月跌破單月三千件，預售買氣已經不是度小月而是度鬼月，不過市場盤久必變，開發商也會想辦法端出一些牛肉，吸引自用與股市獲利了結的買盤目光。

統計顯示，7、8月全台預售揭露量都跌破3千件，前八月平均單月3565件，去年前八月平均單月1.3萬件，房市交易量出現明顯量縮。

若以六都表現來看，新北市表現相對穩定，8月仍有575件成交揭露，年減約6成，台北市年減也不7成。

但之前房價飆漲區域，買氣下挫就很明顯，桃園市8月揭露剩404件，年減79%，台中市剩376件，年減78%，高雄市192件，年減85%。