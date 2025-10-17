全台首座農業設施跨界建築獲肯定 三欣園藝智能溫室奪金質獎　

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
盛業基樁股份有限公司承造的三欣園藝大林新建生菜設施型智能溫室，在2025城市工程品質金質獎評選中脫穎而出，一舉奪得「金質獎」與「工程技術金優獎」兩項殊榮，成為台灣首座獲得建築領域獎項的農業設施型工程。圖／讀者提供
台灣農業設施首度跨足建築領域榮獲肯定，由盛業基樁股份有限公司承造的「三欣園藝大林新建生菜設施型智能溫室」，在「2025城市工程品質金質獎」評選中脫穎而出，一舉奪得「金質獎」與「工程技術金優獎」兩項殊榮，成為台灣首座獲得建築領域獎項的農業設施型工程。

台灣農業長期受限氣候變遷與極端氣候，颱風豪雨常造成溫室倒塌、作物毀損。尤其7月丹娜絲颱風登陸嘉義，風災慘重，盛業基樁團隊針對台灣環境特性，重新計算抗風、強降雨、溫溼度、日照與隔熱等條件，導入國際級溫室設計理念與建築規範，讓溫室不僅是建築，更是農業策略基地。

三欣園藝大林新建生菜設施型智能溫室，採用專利「鋼管螺旋樁工法」，取代傳統水泥基座，不僅工期縮短80%，更減少超過21噸碳排與土地中水泥六價鉻污染。全案401支鋼管僅用7天完成基礎工程，展現高精度、高抗拉拔力與17級陣風防護能力。結構鋼材以230℃熱熔環氧塗層披覆，厚度達300微米，通過多項鹽霧與無毒測試，具備高抗刮與耐腐蝕特性。該塗層技術原用於跨海大橋工程，有效防止重金屬污染與鏽蝕滲入作物，並降低熱傳導、減少能源消耗。

溫室結構長130公尺、寬110公尺，採輕量化桁架設計及全程3D套圖預製組裝，大幅提升施工效率與精準度。建築配置雨水回收池，落實水資源循環利用。

同時導入全球亞熱帶地區首套「荷蘭MGS移動管槽系統」，可依作物生長階段自動調整間距，透過數位監控精準管理養液、日照、溫溼度等環境參數，讓農業邁向全自動化。

三欣園藝現有雲嘉斗南鎮、大林鎮示範溫室約1500坪，每周產量約5噸，第四代全自動溫室第一期規模達3000坪，預計可年產15噸高品質生菜，目前正待荷蘭原廠設備安裝，預計年底完工投產。

「2025城市工程品質金質獎」頒獎典禮訂於12月2日下午於高雄漢神巨蛋9樓舉行，將由高雄市政府、嘉義縣市政府等地方首長共同頒獎。盛業基樁此次以農業設施跨界建築的創新成果，展現台灣工程技術與永續農業的新高度。

