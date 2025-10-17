全台首座農業設施跨界建築獲肯定 三欣園藝智能溫室奪金質獎　

台灣農業設施首度跨足建築領域榮獲肯定，由盛業基樁股份有限公司承造的「三欣園藝大林新建生菜設施型智能溫室」，在「2025城市工程品質金質獎」評選中脫穎而出，一舉奪得「金質獎」與「工程技術金優獎」兩項殊榮，成為台灣首座獲得建築領域獎項的農業設施型工程。

台灣農業長期受限氣候變遷與極端氣候，颱風豪雨常造成溫室倒塌、作物毀損。尤其7月丹娜絲颱風登陸嘉義，風災慘重，盛業基樁團隊針對台灣環境特性，重新計算抗風、強降雨、溫溼度、日照與隔熱等條件，導入國際級溫室設計理念與建築規範，讓溫室不僅是建築，更是農業策略基地。

三欣園藝大林新建生菜設施型智能溫室，採用專利「鋼管螺旋樁工法」，取代傳統水泥基座，不僅工期縮短80%，更減少超過21噸碳排與土地中水泥六價鉻污染。全案401支鋼管僅用7天完成基礎工程，展現高精度、高抗拉拔力與17級陣風防護能力。結構鋼材以230℃熱熔環氧塗層披覆，厚度達300微米，通過多項鹽霧與無毒測試，具備高抗刮與耐腐蝕特性。該塗層技術原用於跨海大橋工程，有效防止重金屬污染與鏽蝕滲入作物，並降低熱傳導、減少能源消耗。

溫室結構長130公尺、寬110公尺，採輕量化桁架設計及全程3D套圖預製組裝，大幅提升施工效率與精準度。建築配置雨水回收池，落實水資源循環利用。

同時導入全球亞熱帶地區首套「荷蘭MGS移動管槽系統」，可依作物生長階段自動調整間距，透過數位監控精準管理養液、日照、溫溼度等環境參數，讓農業邁向全自動化。

三欣園藝現有雲嘉斗南鎮、大林鎮示範溫室約1500坪，每周產量約5噸，第四代全自動溫室第一期規模達3000坪，預計可年產15噸高品質生菜，目前正待荷蘭原廠設備安裝，預計年底完工投產。