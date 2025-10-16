施振榮響應 打造零碳排船

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／南投報導

宏碁集團創辦人施振榮創立的「保利馬公司」，昨（16）日宣布與上緯投控（3708）結盟，保利馬零碳排船將採用上緯的可回收熱固樹脂原料，打造可回收碳纖維船身與結構，而上緯投控董事長蔡朝陽也表示，將參與投資保利馬。

施振榮並透露，保利馬已和奈及利亞簽署合作意向書（MOU），奈及利亞將採購生產100艘保利馬零碳排船；另外，巴西也計畫與保利馬合作，保利馬並規劃在東南亞建立生產發貨基地，並預計2028年申請股票上市，屆時資本額將達到約20億元。

由施振榮發起成立的保利馬公司，在宏碁、緯創、中華電信及國發基金等十家法人股東注資下，已順利完成8億餘元募資計畫，將建立「台灣設計、在地建造」的產業新營運模式，邁向國際市場。

其中，首艘零碳排船「保利馬壹號」，已於今年5月在高雄興達港舉行下水典禮，施振榮說，接下來將於下個月進行海試及環島巡迴，並規劃明年前往帛琉參加太平洋島國論壇，正式向全球發表。

由於零碳排未來船市場反應熱絡，保利馬正積極推動新產品P77（長度77呎），預計首艘P77將於2026年年中下水後投入營運。而目前，上緯投控已接獲首批船的複材訂單。

施振榮表示，淨零碳排的大趨勢，帶來船舶產業典範轉移的新契機，保利馬定位為「不造船的船公司」，未來將與供應商攜手合作，建立一個零碳排船的全球王道產業的新生態。長期將以「台灣設計、在地建造」的新模式，拓展全球市場。

