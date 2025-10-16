142家企業抱團 攻循環經濟…搶全球千億商機

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／南投報導
「台灣複材低碳循環聯盟」宣布成立，上緯投控董事長蔡朝陽（左）與宏碁集團創辦人施振榮合影。記者宋健生／攝影

「台灣複材低碳循環聯盟」昨（16）日宣告成立，上緯投控（3708）董事長蔡朝陽獲選聯盟主席。蔡朝陽表示，台灣在可回收熱固性複材取得全球領先地位，聯盟初步已有鴻海、台塑等142家大廠加入，將建構從機器人到航太複材應用的完整生態系，搶攻全球上千億元商機。

上緯投控與複材公會昨日在南投上緯總部，共同舉辦「第二屆低碳足跡熱固性複材商機論壇」，邀請宏碁集團創辦人施振榮擔任主講人，會中共同宣布成立「台灣複材低碳循環聯盟」，將打造台灣成為全球低碳複材製造基地。

台灣複材低碳循環聯盟小檔案

蔡朝陽表示，台灣複材低碳循環聯盟成立後，將全力建立可回收複材的生態系，上緯將授權相關技術並提供可回收熱固樹脂，給聯盟廠商各自開發所需的可回收複材，上緯將開放後段回收製程專利，預計明年將量化為營業額。

目前，加入聯盟的指標大廠包括鴻海、台塑、南亞、台玻、華碩、光寶、和碩、達明機器人、台灣鋼聯、邦泰、長興、福懋、保利馬等。產品應用範圍涵蓋電腦、自行車、船舶、風電、機器人、航空器、工具機等。

上緯投控昨天也宣布，與國際精工攜手成功開發出全球首款具備可回收特性的複合材料大型工業吊扇葉片。這項創新突破，不僅大幅提升產品性能，更具備永續環保價值，將推動工業風扇產業進入綠色轉型與循環經濟的新篇章。

目前已知，西門子歌美颯在英國北海的風場，已有50座風機使用的150片108米葉片，採用上緯提供的可回收熱固樹脂原料，預計明年正式商轉，將是全球最大可回收葉片風場，後續並將陸續擴大至其他風場使用。

蔡朝陽強調，上緯研發的可回收熱固樹脂「EzCiclo易可收」、「CleaVER可立解」，以及後段回收製程，讓台灣成為全球第一個建立從最頂端原材料，到製品、應用、回收、再使用，達到全面循環經濟的國家。

其中，可回收碳纖維的碳足跡大幅降低97%，已取得國際認證，回收後再重複使用的碳纖維，原本每公斤會排放50幾公斤的二氧化碳，但透過上緯的技術，排放量剩下不到2公斤，技術獨步全球，極具競爭力。

施振榮作為台灣產業的精神領袖，在致詞中特別強調企業必須以更宏觀、更具戰略性的視角來思考永續發展。

他點出台灣複材低碳循環聯盟是產業轉型的巨大契機，鼓勵勇於跨界合作與創新，將永續挑戰轉化為產業的升級動力。

上緯 達明機器人 施振榮

