台灣米何去何從／政策善變 申請變難變嚴

故鄉在花蓮的莊仕賢，八年前轉業回老家，成了富里鄉羅山村的一名稻農，那時他還不滿40歲，一心想在這個享有米倉盛譽的故鄉，闖出一片天。今年7月，稻農忙著採收稻穀，莊仕賢忙得不可開交，第一期稻作他再創收成佳績，臉上自帶神氣。

不過，說起政府的「青農政策」，對今年就將跨過45歲申請門檻的他來說，卻有一股「不可承受之重」的壓力感襲來。

農村高齡化嚴重，是台灣農業發展的極大危機，為了加速引進青年農民，政府積極研訂青農輔導政策。

根據農業部調查，許多新進農民反應，「務農初期是最需要資金的時期」，因此政府從2017年開始，就透過推動「農業經營準備金」方案，協助青農克服務農的進入門檻，讓青年農民更專注、更安心投入農業經營。

這項政策以十年培育3萬名新農民為目標，到去年底已累積培育達2萬4,659人。適用申請「農業準備金」的「青農」資格，年齡須在18至45歲間、務農未滿兩年者，種植水稻規模需達5公頃；符合條件者可取得前兩年最高36萬元，或72萬元的經營準備金；今年的政策還新增第三年有12萬元的準備金。

不過，莊仕賢說：「這項政策，有些只是好看而已！」他舉例，要種植5公頃的面積，對多數剛開始務農的年輕人來說，並不容易，「特別是在申請過程中，很怕承租的稻田被地主收回去，」他說，這會讓申請流程出現變數，一旦田被收回，青農被查到沒種地，不僅會喪失資格，還會被罰款。

其次，辦法規定，申請人如非農業科系畢業，就需在兩年的申請期間內，補足在農業學院150小時的專業訓練時數，但花東地區開課時數少，很多課反而開在非以農業見長的台北市，為了上滿時數，他得經常跨縣市補課，很是困擾。

而政府政策每年都在變，也增添申請人的作業難題。比較近幾年的準備金方案內容，今年新增農地土地使用類別，須為農牧或林業用地的規定，表示限制趨嚴；此外，今年也新增規定，原申請人期滿、撤銷或廢止後，不得再申請；每月繳交農經報告的規定也變嚴。

再者是，之前每期核准的「青農」為300人次，今年降為每期200人次，且「可因經費刪減或凍結滾動調整 」，政策本身即充滿不確定性。再從今年公布名額縮減來看，青農受惠數量也不比從前。

對莊仕賢來說，政府「青農」政策中，唯一帶來好處的是青農貸款，對想返鄉務農的青年來說，申貸門檻不高，只要在申請貸款前五年內，曾參加80小時農業訓練，或證明自己實際從事農作，即可申請200萬、5年貸款期間免利息優惠，「我就是用這筆貸款來買了割稻機！」他說。（系列五之四）