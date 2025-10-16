台灣米何去何從／扶植青農 實質鼓勵返鄉

在地方農會與農企業眼中，青農是推動台灣農業轉型的重要力量。以花蓮富里為例，當地青農已有200多位，平均耕作面積逾五公頃，「富里的水稻保證價格很高，他們（青農）把所有的精力都投資在這裡，只要專心把水稻種好 ，絕對可以賺到錢！」富里農會總幹事張素華如是說。

富里鄉位於花蓮最南端，這裡是花東縱谷平原的中心地帶，以富麗米和金針花海的六十石山最為人知曉。張素華苦笑，富里人口已跌破1萬人，「我一個月內可能參加了十場告別式，一場婚禮也沒有，生孩子的又更少了，」鄉下地方愈來愈沒有人回來，長此以往，米鄉就不是米鄉了。

近年青農人口變化

她說，為了鼓勵青農落地生根，農會一直努力創造環境，幫助青農找對方法，比如有些青農喜歡自創品牌，農會就提供碾米、包裝與冷藏設備，「青農只要準備好袋子與品牌，就可以直接從農會冰箱提貨出貨；青農想自己接單或外銷都可以，農會也會配合加工。」她強調，市場夠大，不需要彼此卡位，而是要共好、共贏。

斗南農會直營精米廠廠長張耀裕觀察，早年很多地主年過七旬，還堅持種田，如今許多地主轉租土地意願提升，讓青農得以承租大片農地，現在反而是發展規模化的好時機。他提到，斗南就有一戶契作戶管理了63公頃地，只靠一家四口就能完成，足見現在的專業農戶管理能力大幅提升，收益也比從前好上許多。

他認為青農的路要走得長遠，要有很多條件一起成就，「要有制度、市場、利潤，以及尊嚴。」張耀裕說。

在專家眼中，有些「坑」需要政府幫忙填平，避免青農掉入。首先是，政府要理順補助制度。桃園大賀良質米農場班長陳燕卿表示，青農返鄉，往往需要承租地主土地，但是現行的補助機制，多數僅認地主，導致實際耕作者無法取得政府資源，「休耕時，是地主申報，公糧也是用地主名義繳，連買肥料，也要用地主的名字才能申請補助，『寄人籬下』的種田專業戶，反而什麼都沒有。」

他指出，有些地主不願意將補助分享給承租者，若雙方未事先協議，青農只能自行吸收成本，「桃園先前就有很多青農回來種田，卻因補助拿不到，乾脆回工廠上班。」

張耀裕也建議，青農補助不應只看年紀，而是該看是否真正務農，有沒有達到規模經營。現行制度以年齡作為補助門檻，許多實際投入生產的農民卻被排除在外，「面積、營業規模才是重要的，至於年紀，我覺得還好。」

第二個也跟補助有關，張素華提到，有些青農回鄉後很容易掉進「補助陷阱」，以為只要有補助就不怕，反而忽略了，在建立穩定銷量前，投入過多設備與農機，很容易增加貸款壓力與經營困境。「我們會建議，青農不妨從契作做起，不要一開始就自己衝；畢竟，種田除了靠技術、知識，也需要了解市場、懂行銷，十分考驗管理能力。」張素華說。