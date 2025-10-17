聽新聞
關稅衝擊彰化、新北 無薪假燒進竹科

聯合報／ 記者葉冠妤林海葉德正林宛諭林敬家黃婉婷／連線報導

勞動部昨日公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，全台實施無薪假的事業單位總計四三二家、八五四三人，其中，受美國關稅影響通報的，占了三五四家、七九二三人。值得注意的是，本期新竹科學園區新增一家事業單位實施減班休息，人數四人，顯示無薪假浪潮已燒進竹科。

勞動部條平司司長黃琦雅說明，本期通報減班的企業中，自述受美國關稅影響通報的，占了三五四家、七九二三人，逾九成勞工是受關稅衝擊，也比上期微幅新增。

她特別指出，本期有五十三家事業單位、一六一八人終止實施，恢復原本工時的家數跟人數都比上期多，部分企業表示訂單回穩，但也表明還需觀察後續態勢。

從各縣市統計數據來看，彰化新北無薪假人數最多且微幅增加，新北已查獲業者未申報或「被補報」無薪假的情況，彰化傳產業也不樂觀，暗藏黑數。

國內傳產重鎮彰化災情也很慘重，華貴牌絲襪董事長魏平祺說，被美國嚴重砍單，今年被砍單三分之一，依賴中國大陸轉單才勉強支撐，台灣對美貿易關稅偏高，受通膨影響，預期明年買氣會再降，訂單更少。

行政院長卓榮泰昨天也指出，政府短時間內將宣布新的全國勞動力總檢討，未來移工引進的數量、速度及方式上將與過去不同，針對國內家庭、產業界，「能更廣泛大量地從需求面提供各項移工協助」。

無薪假 彰化 新北

