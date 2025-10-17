信義區百貨周年慶熱爆 新光三越首日業績挑戰新高 遠百 A13引進獨家櫃位

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導
百貨周年慶檔期開跑，各大業者卯足全力搶市。聯合報系資料照
信義區百貨龍頭新光三越以及微風百貨、遠百A13周年慶昨（16）日開跑，掀起消費熱潮。新光三越「店后」信義新天地與「店王」台中中港店首次聯手登場，首日業績挑戰20億元、來客數突破32萬人次，有望創下周年慶史上新高紀錄。

微風信義、微風松高與微風南山的「夢幻海境週年慶」也同步登場，精品與珠寶買氣熱絡。

遠百（2903）A13今年周年慶檔期瞄準年輕族群消費潛力，引進多家全台獨家櫃位；全台13家分店周年慶檔期業績目標為力拚3至5%以上成長。

新光三越今年首度由信義新天地與台中中港店共同開跑，昨日早上開店即湧入大批人潮。新光三越副董事長吳昕陽南下台中店督軍，執行副總吳昕昌則在信義店坐鎮，北中兩大旗艦據點同步啟動，成為今年百貨周年慶最受矚目的焦點，也為第4季百貨市場注入信心。

吳昕昌表示，今年百貨業確實面臨挑戰，周年慶的最大關鍵仍在於如何引流與創造來客。目前南西店首波周年慶業績亦符合預期，有信心信義新天地也能達標。至於台中店雖因氣爆意外停業超過200天，但全年業績仍可望穩守800億元。今年雖暫時讓出台灣百貨「店王」寶座，但休整調整腳步後，明年將努力跳得更高。

台北信義新天地主打四大亮點，包括與日本伊勢丹合作的《SKM MEN’S》全新登場、韓國現代百貨11大品牌快閃店、日本商品展及《鬼滅百景》特展，全面帶動信義商圈買氣。首日開跑化妝品買氣最旺，家電與居家類商品亦受矚目，Bosch、ASKO洗碗機與大尺寸電視成熱銷焦點，整體銷售成長逾一成。

台中中港店昨日開店即湧入上千人潮。新裝開幕的美食街與日本商品展人潮滿滿。化妝品仍是銷售主軸，千組商品瞬間售罄。隨著國際金價攀升，點睛品等黃金飾品買氣強勁，相關商品銷售成長雙位數。

微風集團第二波周年慶同日開跑較勁，本次信義三館微風信義、松高與南山共同展開為期18天的周年慶檔期，微風全台六館業績挑戰58億元。

