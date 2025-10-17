台塑新智能董座王瑞瑜打造集團新支柱

台塑新智能三年前成立，當時規劃跨入四大領域「節能、儲能、新能源、循環再利用」，這是董事長王瑞瑜為父親王永慶圓夢，主導籌劃營運，如今在技術逐步推進下，即將成為該集團營運新支柱。

王瑞瑜曾透露，30年前她的父親、台塑集團創辦人王永慶對她說：「人類即將面對石油枯竭的困境，電動車是解決能源危機的最佳方案。只要能掌握電動車電池製造，配合低成本生產條件和管理，前途樂觀可期。」也因為王永慶的一番話，讓台塑（1301）成為電動車的先行者，比特斯拉早了十年。

台塑集團1996年找到了美國一家電池公司，王永慶還派人去美國承接他們的技術，並在南亞成立研究中心，可惜當時的技術是鎳氫電池，因先天不足而功敗垂成，也導致台朔汽車業務暫停。

記取前車之鑑後，深知電動車成敗的關鍵在於電池，於是台塑集團從那時候「彎身練功」，逐一詳細比較所有電池技術優劣後，最終選擇投入鋰鐵電池的研發，更在台塑生醫成立材料組。

王瑞瑜曾表示，從電池芯開始到模組，這一路走來，不僅在鋰鐵電池上累積了上百個技術專利，更取得一連串的廠商認證，這也將成為其他後進鋰鐵電池廠商難以望其項背的優勢，奠定台塑新智能未來的利基。

從2022年7月台塑新智能科技公司成立後，這家新公司規劃分兩階段投資、合計逾160億元，在彰濱工業區設置5GWh（50億瓦時）的磷酸鋰鐵電池芯廠。