陽明砸112億買商辦大樓

陽明海運（2609）昨（16）日董事會通過購置陽明自用第二辦公室，以每坪約99萬元，總成交金額112.2億元，購得台北市南港區鋼骨結構商辦「華固中央置地大樓」。該棟總樓地板面積10,761.62坪，並配置180個車位，扣除一樓店面，樓上辦公室均價每坪低於99萬元。

陽明海運購置自用辦公大樓，主要是解決陽明海運七堵總部大樓長期不敷使用且屋齡老化嚴重漏水問題。

隨著業務開拓營運規模擴大同時，現行陽明海運七堵大樓長久以來面臨辦公空間不敷使用，造成業務行政單位分散三地辦公、屋齡老化嚴重漏水，非大規模整修無法改善之窘境，陽明未來仍持續以基隆七堵為總部所在，搭配陽明海運中長期業務發展需要積極維護整新七堵大樓，更有新增船員訓練專用空間與全球備援中心整合擴充的彈性，以呼應陽明海運新能源船舶操作及加速航運數位化進程的目標。

陽明海運以穩健布局新世代環保節能船舶、強化船舶營運安全、加速數位轉型、確保長期財務韌性為執行策略，逐步朝本業與全球經濟成長同步， 2032年期能達成運能占全球3.0%-3.5%目標邁進，需要更多的辦公空間。