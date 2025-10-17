台塑新智能鋰電池報捷

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台塑新智能與工研院昨（16）日宣布成功開發鋰電池乾式電極技術，透過此次研發成果，兩方正式建立乾式電極製程能力，推動電池關鍵技術國產化，強化台灣新能源領域的研發量能與產業自主性，為未來儲能及電動車市場的發展奠定堅實基礎。

台塑新智能董事長王瑞瑜指出，乾式電極技術開發具有重要戰略意義，因為相較現行主流濕式製程，乾式製程可省略耗能甚鉅的塗佈、乾燥及溶劑回收等環節，大幅降低能耗、碳排放及有機溶劑使用。

同時減少設備投資、人力需求與製程複雜度，提升整體生產效率，對於推進環保製造、強化供應鏈韌性更具有長遠效益，近期中國、韓國、美國等主要電池研發大廠均已積極投入，是鋰電池製造的關鍵核心技術。

王瑞瑜強調，乾式電極技術亦是推動全固態電池商業化的重要關鍵，由於全固態電池對材料密度與界面結構的要求相當高，乾式製程可形成更穩定的電極結構，並提升能量密度與製程效率。

而台塑新智能此次與工研院攜手合作，成功建立具規模化潛力的製程，奠定台灣在乾式電極技術領域的領先優勢與布局基礎。

台塑新智能總經理劉慧啟指出，目前全球鋰電池電極大多採用濕式製程，需經過混漿、塗布、乾燥與溶劑回收等步驟，工序繁瑣、能耗較高。

以鋰鐵電池為例，乾燥與溶劑回收程序可能占整體製程能耗40%至50%。相較之下，乾式電極製程僅需將活性材料、黏結劑與導電劑等粉末均勻混合，再經由高壓壓延即可形成功能性薄膜，工序更為簡潔高效，對環境友善度更高。

劉慧啟進一步指出，乾式電極技術可應用於鋰電池正負極材料製造，涵蓋電動車電池模組、儲能設備、攜帶式電子產品及電力機具等廣泛領域，提升製造效率、優化成本結構，更是實現低碳製程、邁向永續製造的關鍵。隨著國際對電動車與儲能市場需求升溫，乾式電極技術的突破將加速台灣新能源產業鏈升級與全球競爭力布局。

台塑新智能將持續深化乾式電極技術開發，並積極尋求與產官學研的多元合作機會，打造涵蓋材料、製程與設備等關鍵環節的完整生態系，透過國產化技術研發與創新，為台灣新能源產業注入強勁動能。

