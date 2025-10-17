職感心教練／釐清本質 順勢應變

「你說什麼？有沒有搞錯啊，老闆的想法又變了。」承辦同仁聽到同事轉達老闆最新的要求，抱怨地說：「上周已經同意這樣做，怎麼這周指示又不一樣了，這麼一來我們要怎麼做事啊？朝令夕改，變來變去，哪來那麼多時間去應付。

而這已經不是第一次了，似乎老闆總是會「適時」的，刻意出狀況題來考驗部屬一樣。同事也總是感到不適應，原本計畫好的內容又要做調整了，他除了抱怨之外，也無可奈何，只能配合更新計畫。

決策通常基於當時背景而制定，不一定是因為有錯而改，更多時候是因應時局變化而必須做出的改變。透過風險識別與評估，可提前準備，將後續風險控制在可接受範圍內。但關鍵不在於阻止變動，而是在變動發生時，你有多迅速做出反應。

否則遇上像是美國總統川普，朝三暮四的對等關稅政策，企業不就得疲於奔命、隨之起舞。一旦能夠做到如台語諺語所說「心頭抓乎定」，就「不驚樹尾做風颱」了。

此外，其實老闆一開始發出的命令的本質與目標，並不因為後令壓前令而有所改變。而要變更的原因，或許是因為你沒做到。

曾聽同事對我說「他的主管上次明明說那樣子做，現在卻又要他這樣子執行」。對於要完成一件任務，可以有不同方式、步驟，而不同的人去執行也可能會出現不一樣的結果。

當主管發覺原本期待的成果未能發生，或者發現執行過程中已經出現偏離原本的目標，可能因為執行者應變能力還不足，或是對任務的認知上出了問題，主管就必須做出適當的調整，採取不同的做法。

但任務本質與要達成的目標不變，只是調整了執行的指令，可是部屬因為無法辨識差異所在，自然就會認為「怎麼又變了」。

假如只是對任務的認知、執行指令的解讀出現偏差，主管意識到並予以指導，達成雙方共識即可。若你聽命行事，即便面臨阻礙仍不調整方向，僵硬執行指令，就像開啟自動駕駛的電動車，衝向識別不到的坑洞，那麼只好解除自動駕駛，要你抓好方向盤並避開危險，繞道而行。

除非你是新鮮人，否則老闆不會採用標準作業程序書或者操作使用手冊，一步一步教你如何去做；反而期待的是，當遇到問題時，你懂得使用除錯手冊，目標不變，但需要因時、因人、因地制宜做出調整，而這也是訓練自己獨立思考的契機。

（作者是科技公司專案管理部門資深處長、職場成長與跨文化領域教練）