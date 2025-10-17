顯而立見／有了故事，才有人味

最近這個月在義大利旅遊，看了十幾座教堂、好幾個噴泉，走到腳快報廢，腦袋也有點麻木。一路請了導覽，但老實說，很多景點看起來很美，建築也很壯觀，可是心裡就是沒什麼感覺。後來想想，問題應該是出在那些地方，沒有「故事」。

事實上，一個地方再漂亮，如果沒有故事撐著，它就只是石頭、水泥跟裝飾的堆疊。

但只要有故事，就算是一塊破牆、一尊風化的雕像，都會突然有了溫度。像是你知道這座雕像是為了紀念一段無疾而終的愛情，或者這扇窗曾經藏過一位逃亡的詩人，那個地方馬上就會在你心裡活過來。

旅行不只是看漂亮東西，也是在找共鳴、找感覺、找靈魂。這也是我為什麼一直覺得，AI再聰明，它可以查資料、說道理、排邏輯，但它沒有經歷過什麼事，所以講出來的東西，就少了一種「人味」。

因為AI不會感動，當然也就難以讓人感動。

人類的文明原本就是靠故事建起來的。沒有故事，我們不會信任何東西，沒宗教、沒信仰、也沒辦法凝聚一群人。

故事是讓一堆人相信同一個夢的魔法。不管是神話、歷史、品牌、還是家庭傳統，背後都有故事在撐著。

所以，說到底，生意的本質、文化的核心、甚至我們之所以還是「人」，都是因為我們會講故事。

這件事AI學不來，它可以模仿，但它不會相信。而人，就是會相信啊。相信愛情、相信自由、相信未來，然後走進一座教堂，眼眶突然紅了，也說不出為什麼。

感動人心的往往不是建築，而是其背後的故事在我們心裡活起來了。

（作者是潮網科技產品策略長╱好廣告數據執行長）