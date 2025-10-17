快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

顯而立見／有了故事，才有人味

經濟日報／ 陳顯立

最近這個月在義大利旅遊，看了十幾座教堂、好幾個噴泉，走到腳快報廢，腦袋也有點麻木。一路請了導覽，但老實說，很多景點看起來很美，建築也很壯觀，可是心裡就是沒什麼感覺。後來想想，問題應該是出在那些地方，沒有「故事」。

事實上，一個地方再漂亮，如果沒有故事撐著，它就只是石頭、水泥跟裝飾的堆疊。

但只要有故事，就算是一塊破牆、一尊風化的雕像，都會突然有了溫度。像是你知道這座雕像是為了紀念一段無疾而終的愛情，或者這扇窗曾經藏過一位逃亡的詩人，那個地方馬上就會在你心裡活過來。

旅行不只是看漂亮東西，也是在找共鳴、找感覺、找靈魂。這也是我為什麼一直覺得，AI再聰明，它可以查資料、說道理、排邏輯，但它沒有經歷過什麼事，所以講出來的東西，就少了一種「人味」。

因為AI不會感動，當然也就難以讓人感動。

人類的文明原本就是靠故事建起來的。沒有故事，我們不會信任何東西，沒宗教、沒信仰、也沒辦法凝聚一群人。

故事是讓一堆人相信同一個夢的魔法。不管是神話、歷史、品牌、還是家庭傳統，背後都有故事在撐著。

所以，說到底，生意的本質、文化的核心、甚至我們之所以還是「人」，都是因為我們會講故事。

這件事AI學不來，它可以模仿，但它不會相信。而人，就是會相信啊。相信愛情、相信自由、相信未來，然後走進一座教堂，眼眶突然紅了，也說不出為什麼。

感動人心的往往不是建築，而是其背後的故事在我們心裡活起來了。

（作者是潮網科技產品策略長╱好廣告數據執行長）

有故事 AI 愛情

延伸閱讀

開工必收！ 星巴克連3天優惠「買一送一、第二杯半價」　萬聖節黑貓魔法杯萌翻登場

2025臺北詩歌節 「縫隙之光」10/4起跑

「英雄射日」拉弓卻不見箭！？ 遊客納悶！公所這樣解釋

夢幻萬聖村來了！ 桃園華泰「南瓜谷魔法村」展至10/31　4米南瓜燈塔、巨型咒語書 夜晚點燈超浪漫

相關新聞

142家企業抱團 攻循環經濟…搶全球千億商機

「台灣複材低碳循環聯盟」昨（16）日宣告成立，上緯投控董事長蔡朝陽獲選聯盟主席。蔡朝陽表示，台灣在可回收熱固性複材取得全...

工研院「科技瀑布」 震撼眼球

全台最大創新科技盛會「TIE台灣創新技術博覽會」昨（16）日開展，經濟部產業技術司攜手12家法人與業者在「創新經濟館」展...

台塑新智能鋰電池報捷

台塑新智能與工研院昨（16）日宣布成功開發鋰電池乾式電極技術，透過此次研發成果，兩方正式建立乾式電極製程能力，推動電池關...

信義區百貨周年慶熱爆 新光三越首日業績挑戰新高 遠百 A13引進獨家櫃位

信義區百貨龍頭新光三越以及微風百貨、遠百A13周年慶昨（16）日開跑，掀起消費熱潮。新光三越「店后」信義新天地與「店王」...

陽明砸112億買商辦大樓

陽明海運昨（16）日董事會通過購置陽明自用第二辦公室，以每坪約99萬元，總成交金額112.2億元，購得台北市南港區鋼骨結...

台塑新智能董座王瑞瑜打造集團新支柱

台塑新智能三年前成立，當時規劃跨入四大領域「節能、儲能、新能源、循環再利用」，這是董事長王瑞瑜為父親王永慶圓夢，主導籌劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。