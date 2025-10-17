智慧經營／百和興業-KY董事長鄭國烟 把關稅利空變利多

百和興業-KY（8404）董事長鄭國烟奉行「走動式管理」哲學，由於他善於聆聽，員工都非常願意跟他直接溝通。對於對等關稅帶來的危機，鄭國烟認為反而是利多，因為公司已經在越南布局，加上在面料部分已經通過驗廠認證，未來業績有機會大幅成長。

以身作則 凝聚向心力

他喜歡近距離跟員工、幹部互動，而員工都非常願意跟他有話直說，甚至明明原本是走不同方向的員工，還會繞過來跟他面對面談。他提到「財散人聚」，公司想要有績效就要對員工好一點，才有凝聚力，而員工有一部份的缺點也沒關係，管理者應該去接納他；鄭國烟重視老員工的經驗能力，因為經驗能有效預防做出不良產品。

鄭國烟每天都穿得西裝筆挺，以身作則，他也要求公司的幹部，無論是客人來了，或是去見客人都要儀態端莊，以表達對會面的重視。

此外，鄭國烟說，百和興業不是電子廠，是傳產的紡織類工廠，但是工廠內看不到一點點的垃圾。因為他自己到整個工廠去走動，只要看到任何一個角落出現不整齊的東西，他會自己撿。長久下來，大家也養成習慣保持整潔，工廠非常乾淨，整個工廠的動線走一圈，就撿不到垃圾了，也會給來訪的客戶好印象。

美國全球貿易關稅，對台灣傳統產業的影響重大，不過鄭國烟指出，這對百和興業而言反而是利多。如果生產基地純粹在台灣、中國，影響會比較大。但百和興業在包括越南、印尼都有布局，即便短期間有所影響，長期而言本身影響不會太大。

目前百和興業的生產基地，以越南占40%、印尼占30%為主，中國、印度加起來比率只有20%左右。最主要的關稅稅率來看，越南是20%、印尼是19%，從這兩國再進入到美國，影響算是不大。

尤其是跟客戶有一個默契，所有的稅率產生的成本，品牌端負責一半、T1（Tier1）負責一半，T1會再找T2、T3一起負責這些增加的成本，百和興業屬於T2，因此占總成本不高。影響雖有，但其實不大。

傳統的產品通常採計畫性生產，因此沒辦法作新的報價。不過百和興業比較幸運，這部分的產品占比不高。70~80%都是經過開發、研發、創新之後，重新報價給客戶，再到品牌端、T1端。

因此關稅對百和興業的影響可能就一個季度，可以從報價上反應回來，因此長期對公司影響並不會太大。

東協布局 一條龍戰略

百和興業在對等關稅浪潮下的因應布局部分，鄭國烟說，在印尼這塊，品牌端、客戶端很早就要求前往布局，第一階段會在傳統這部分材料，供應標準需求產品為主，在染色、半成品最後的加工，也已經有合作的對象。

其他複雜的領域，則是以越南百宏來滿足。越南的投資是一條龍、一次到位，而且已經有考慮到未來支援印尼、東南亞領域的需求。

鄭國烟表示，越南百宏的布局，作為東協成員國本身的需求基地，43公頃的土地，已經擁有35萬平方米的廠房。他說，目前真正到中國、韓國、台灣以外的地區去設立大規模廠房、產能具規模的，只有百和興業。當品牌端跟T1端也要求材料必須在當地採購時，能快速的將原材料送到生產線上，唯一能滿足大量供應的，也只有百和興業。

有趣的是，鄭國烟認為對等關稅其實是對他們公司是最大的利多，百和興業做輔料已經50年，是這些國際品牌前三大的供應鏈。面料部分最近才加入，因為必須通過驗證工廠、認證後才能進入供應鏈。百和興業雖然在這塊較晚起步，增加的設備都是有功能性的新設備，尤其越南百宏未來寡占、一枝獨秀的機率非常高。

畢竟要通過品牌端、T1端的驗廠認證，然後開始進行訂單測試，鄭國烟說，從2019年到現在，已經完全確認越南百宏有足夠的條件可以滿足客戶的需求。因此鄭國烟對百和興業的投資規劃非常有自信，這幾年業績一定有機會大幅度的成長。

此外，進入降息循環後，利率下調可以減少公司借貸的美元利息支出，也有利於公司的獲利。