工研院「科技瀑布」 震撼眼球

全台最大創新科技盛會「TIE台灣創新技術博覽會」昨（16）日開展，經濟部產業技術司攜手12家法人與業者在「創新經濟館」展出65項橫跨六大領域的未來關鍵技術，從AI運算、智慧製造、淨零永續，展現台灣科技創新的全方位實力。

其中最吸睛是由工研院打造的「科技瀑布」，這套源自2025大阪世博「生命劇場」的虛實互動展演系統，在日本是透過超過500組顯示器與機械手臂同步律動，精準誤差僅20毫秒，呈現台灣軟硬體整合的極致工藝。此次為該技術首次於國內公開亮相，吸引眾多民眾駐足拍攝，成為展場最火打卡點。

產業技術司長郭肇中表示，科專研發成果最重要的就是要落地給產業運用，這次透過TIE這場全國規模最大的科研展示平台，展出65項創新科技涵蓋智慧機械、AI應用專區、次世代通訊、半導體、精準健康、能源等六大領域，為產業轉型升級提供不同的解方。

例如以AI科技即可1秒分選衣物，助新創搶攻8萬噸舊衣回收商機，還有以AI運算助攻產業打造國產化晶片，其他包括AI應用在文化展演、工具機與設備零組件業、細胞治療等方面，展現協助產業提升國際競爭力實績。

展場中最火紅的5.5米高科技瀑布，為工研院「大阪世博（生命劇場）—虛實互動展演技術」，是與上銀（2049）、穀米等業者攜手合作，運用與智慧工廠同等級的軟硬整合技術。該技術在大阪世博展出時，吸引逾百萬人參觀，未來可望在演唱會、大型展會與藝文活動上，為觀眾帶來全新體驗模式。

紡織所在產業技術司支持下，已成功技轉光學機構專利給沛德永續科技公司，攜手整合近紅外線光譜、仿生光學模組及AI多材質辨識演算法，開發「混紡纖維多光譜影像AI識別技術」，識別率95%，0.5~1秒即可檢測一件衣物，每小時可處理高達900公斤廢紡織品，協助國際精品品牌衣物分選，為織品找到永續循環商業新模式。