淨零沙盒育成團隊啟動 10組入選橫跨多領域

台灣淨零科技方案推動小組規劃執行公民團體創新示範與沙盒試驗計畫，今天舉辦育成團隊啟動會議。國研院表示，10組育成團隊入選，領域涵蓋農業、能源、醫療、社區營造、文化展覽及金融科技等，展現台灣公民社會在淨零實踐的廣度與創意。

國研院透過新聞稿說明，國研院執行國科會計畫所成立的淨零推動小組，規劃執行公民團體創新示範與沙盒試驗計畫，今天舉行育成團隊啟動會議，為計畫揭開新階段序幕，邀集10組入選的育成團隊、沙盒試點團隊及多位專業輔導顧問齊聚交流，並建立合作基礎，共同啟動沙盒計畫育成機制實質運作。

國科會副主委林法正致詞表示，台灣邁向2050淨零轉型的進程，不僅是科技研發或產業轉型工程，更需要全體社會共同投入，國科會推動沙盒計畫的核心精神，在於讓民間成為創新主體，從生活場域出發，以公民自發的實驗與實踐，探索可行且具擴散潛力的淨零解方。

林法正指出，育成機制將透過系統化輔導與支持，協助具潛力的團隊補足執行量能，建立符合科學與政策需求的方法學架構及量化評估指標，進而深化原始構想、推動場域實證，讓公民淨零行動能持續深化，並擴散至更多社區與產業場域。

國研院公布，入選的育成團隊為連橫生技、呼吸治療師公會全聯會、海波浪文化、市民永續股份有限公司、綠能公益發展協會、綠電學習社區合作社、鹽蔬漁有限公司、赤足履土有限公司、螢火蟲書屋及彰化就業能力教育協會。

國研院強調，這些團隊涵蓋農業、能源、醫療、社區營造、文化展覽及金融科技等多元領域，他們的加入，不僅象徵公民力量多元展現，更代表台灣社會在淨零行動上跨域連結與持續創新。