快訊

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

聚恆動能HiEV啟用中華大學充電站 共築低碳校園新里程碑

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聚恆動能HiEV啟用中華大學充電站，共築低碳校園新里程碑。圖／聚恆動能提供
聚恆動能HiEV啟用中華大學充電站，共築低碳校園新里程碑。圖／聚恆動能提供

為響應政府推動「運具電動化及無碳化」政策，並協助校園落實低碳永續目標，高速充電站營運商—聚恆動能（HiEV）今日於中華大學正式啟用充電站，宣示攜手學界共築綠能交通新典範。

此次設置於中華大學校內停車場的HiEV充電站，配置一座雙槍180kW直流快充樁與四座交流慢充樁，能同時滿足教職員及訪客電動車主的多元充電需求。該站採用CCS1與CCS2兩種主流規格，並導入遠端智慧監控與即時電力管理系統，確保充電效率與安全。

聚恆動能為聚恆科技（4582）全資子公司，持續以HiEV品牌深耕全台電動車充電市場。自首座台南站點營運以來，已陸續完成多個縣市據點布局，聚恆動能將持續推動站點建置與營運擴張，陸續架構全台主要充電網絡，持續提升用戶便利性與覆蓋率。

聚恆表示，公司長期深耕再生能源領域，正以行動推動再生能源電力與充電營運整合，持續邁向企業淨碳排與永續經營的目標。

聚恆動能表示，中華大學站的啟用，不僅象徵企業與學界共同推動淨零轉型的決心，也期望透過校園示範效應，帶動更多年輕世代關注永續能源與智慧交通議題，攜手打造低碳、淨零的校園環境。

中華大學 再生能源 電動車

延伸閱讀

木造建築的低碳世代巡迴展 顛覆印象呈現木建築永續力

成大「低碳數位營建聯盟」成立 數位化轉型的關鍵一步

歐洲經貿辦事處長拜會澎湖縣長陳光復 促進雙邊交流

台南公共運輸處布達新任交通幹部 打造智慧、低碳、人本運輸環境

相關新聞

陽明海運擴大營運 斥資逾112億元購置第二辦公大樓

陽明海運（2609）董事會通過購置陽明自用第二辦公室，陽明海運原辦公室老舊，董事會通過以每坪約新台幣99萬元的價格，總成...

首季全國補貼核撥戶數破52萬筆 六都租補族熱區、桃園這區申辦量居冠

租屋補助放寬，越來越多人受惠！台灣房屋集團趨勢中心觀察內政部租金補貼統計資訊，今年第1季全國補貼核撥戶數共52.5萬筆，...

鳳鳴重劃區大案來了！京懋建築推小家庭宜居產品 開價5字頭

桃園知名豪宅建商京懋建築16日宣布插旗鶯歌鳳鳴重劃區，個案基地近2千坪，總銷65億元，為鳳鳴近年基地最大建案，規畫2~3...

平均單店營業額破3千萬！台灣超商營業額穩定成長 2025年可望續創新高

便利商店早已成為民眾日常生活的重要據點，也是支撐城市機能的基礎設施。經濟部16日指出，觀察兩大便利商店重鎮台灣與日本市場...

影響人口遷移？彰化今年已流失8,500人 中部縣市赫見「價漲人退」

房市價格高低，是否會影響人口遷移？住商機構盤整內政部與實價資料，中部各縣市以台中房價漲幅最多，不過，惟中部其他縣市仍持續...

預計2027開工！桃園新屋機六用地社宅規劃330戶 地方盼進駐郵局、圖書館

桃園市新屋區機六機關用地為都市計畫內用地，桃園市都市發展局規畫設置社會住宅，地方反映4鄉鎮都市計畫區內公共設施相當缺乏，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。