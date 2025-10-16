快訊

裕隆集團捐助3,000萬 重建光復「交通韌性」行動力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕隆集團由旗下裕融企業贊助、格上租車調度全台超過60台集團車系，包含小貨車與小客車型。圖／裕隆集團提供
裕隆集團由旗下裕融企業贊助、格上租車調度全台超過60台集團車系，包含小貨車與小客車型。圖／裕隆集團提供

裕隆集團「愛的里程」光復救災行動力計畫一波接一波，整合「交通賦能」與「在地協力」，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮關懷災民重建家園交通問題，即刻啟動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，16日宣布，捐助3,000萬重建光復「交通韌性」行動力，社區免費代步車、捐贈車輛、優惠購車全方位助攻「移動超人」。

裕隆集團表示，這次花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，引發嚴重洪災，造成大量淤土與泡水車輛報廢，重創當地交通機能與居民行動力。裕隆集團嚴陳莉蓮執行長關懷災民重建家園交通問題，集團全體動起來，推動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，捐助新台幣3,000萬元，整合集團旗下裕隆汽車（2201）、中華汽車（2204）、台元紡織、裕融企業（9941）以實質捐助。

另外，結合裕隆日產、納智捷、格上租車、行遍天下、匯豐汽車等車輛水平服務資源，以「交通賦能」與「在地協力」兩大主軸，投入國產汽車在地產業資源，透過實質交通捐助，包含災後泡水車拖吊、車輛捐贈、免費代步車投放、優惠購車補貼、在地車輛維修保養等，為光復鄉重建防災交通運能，全方位支援災民恢復生活移動力，持陪伴在災後重建家園。

裕隆集團旗下裕融企業贊助，整合集團水平資源迅速投入服務，在急難救援階段，即刻發動「拖吊超人」部隊，一周內全速拖吊342台泥濘報廢車，清理道路加入救援進度；支援中華貨車、電動車LUXGEN n⁷ V2L挺進災區補電救援助攻「水電超人」，全力搶通光復國中、天主堂。

隨著災區進入重建期，災民需要更多自主救援能力，16日，裕隆集團啟動第三波計畫，由旗下格上租車調度全台超過60台集團車系，包含小貨車與小客車型，投入為期三個月「社區免費代步車服務」，陸續投放到光復鄉馬太鞍部落、太巴塱部落、光復鄉學校，以及在地社福組織一粒麥子、基督教芥菜種會等場域，提供災民免費使用車輛，能應付生活、就醫、採買等日常移動力，也可以成為社區互助、載送物資、二手家具、防災救援的運輸力，讓光復居民度過交通黑暗期，成為有自主行動力的「移動超人」。

此外，鑒於花蓮光復鄉洪災造成大多數民眾車輛泡水報廢，未來仍有交通購車需求，裕隆集團旗下中華汽車、裕隆汽車、台元紡織提撥1,500萬元，用以實質捐贈，預計捐出15台集團品牌車款，同時，中華汽車、裕隆汽車也提撥專款1,000萬元，提供光復鄉受災車主選購中華三菱、NISSAN車系以及LUXGEN車系的的專屬優惠購車方案。補助災民中華三菱最低購車價近33萬，NISSAN最低購車享48.8萬，LUXGEN購車最低價54.9萬，協力降低災民移動上的負擔。

在捐贈車輛部分，「愛的里程」公益平台評估遴選全國性救災型社福組織與在地社福機構，協助光復更有行動力地進行災後重建，並透過運送物資及人力關懷復原生活。受惠單位預計包含一粒麥子基金會、基督教芥菜種會、友洗社創、食物銀行等，未來也將持續滾動，長出永續的行動力。

裕隆集團愛的里程公益平台長期致力於社會交通韌性的建立，集團此次攜手裕隆汽車、中華汽車、台元紡織、裕融企業，發揮汽車產業的核心能力，投入「花蓮光復災後重建行動力計畫」實質捐助3,000萬元，由集團旗下中華汽車支應1,000萬元（捐贈車輛／災民優惠購車方案）、裕隆汽車捐助1,000萬元（捐贈車輛／災民優惠購車方案）、台元紡織500萬元（捐贈車輛）、裕融企業500萬元（捐助格上移動服務方案：拖吊、代步車等）。

裕隆集團進一步指出，期望透過全方位交通服務設計與實質捐助，為光復鄉提供快速配套的交通賦能方案，同時，關照在地組織與居民行動力，提供貼近災民需求的交通協助與購車補助方案，給予最堅實的「移動」支持，陪伴花蓮光復鄉度過艱難的重建期，直到家園恢復元氣。裕隆集團堅信，每一趟出行背後，都支撐著地方的日常與重建的希望，期盼陪伴光復鄉災民與投入救援的超人，補上重建家園的最後一哩路。

中華車針對有商用車需求受災鄉親，提供需交通協助與購車補助方案。圖／裕隆集團提供
中華車針對有商用車需求受災鄉親，提供需交通協助與購車補助方案。圖／裕隆集團提供
代步車啟動儀式在花蓮光復太巴塱教會舉行，由楊頭目主持祝禱祈福。圖／裕隆集團提供
代步車啟動儀式在花蓮光復太巴塱教會舉行，由楊頭目主持祝禱祈福。圖／裕隆集團提供
裕隆關照在地組織與居民行動力，提供貼近災民需求的交通協助與購車補助方案，給予最堅實的「移動」支持，陪伴花蓮光復鄉度過艱難的重建期。圖／裕隆集團提供
裕隆關照在地組織與居民行動力，提供貼近災民需求的交通協助與購車補助方案，給予最堅實的「移動」支持，陪伴花蓮光復鄉度過艱難的重建期。圖／裕隆集團提供
裕隆集團捐助3,000萬，重建光復「交通韌性」行動力！社區免費代步車、捐贈車輛、優惠購車 全方位助攻「移動超人」。圖／裕隆集團提供
裕隆集團捐助3,000萬，重建光復「交通韌性」行動力！社區免費代步車、捐贈車輛、優惠購車 全方位助攻「移動超人」。圖／裕隆集團提供
裕隆集團於此次花蓮救災行動捐助3,000萬，希望重建光復鄉韌性交通。圖／裕隆集團提供
裕隆集團於此次花蓮救災行動捐助3,000萬，希望重建光復鄉韌性交通。圖／裕隆集團提供
裕日車代理的NISSAN提供貼近受災戶需求的交通協助與購車補助方案。圖／裕隆集團提供
裕日車代理的NISSAN提供貼近受災戶需求的交通協助與購車補助方案。圖／裕隆集團提供

