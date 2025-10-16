淘寶天貓海外台日韓總經理劉慧娟談對手拼多多 差異在使用者體驗

中國大陸電商競爭從內捲到海外市場競爭，最近大陸電商拼多多更在台灣狂打數位廣告，對新用戶高額補貼。淘寶天貓海外台日韓總經理劉慧娟首度談到對手拼多多，認為雙方差異在使用者體驗方面，透過AI技術，淘寶天貓海外市場的消費者會看到可買的商品，也確實買得到，有品質保證和退貨管道，拼多多什麼商品都能賣，消費者還真的想買遊艇或鮮花，但產品不可能出貨到台灣，幾次買不成，消費者體驗就會差。

她表示，拼多多在大陸也是淘寶的競爭對手之一，她也會在拼多多購物，但以「丟了不可惜」的產品為主，例如她買過很便宜的毛巾，「實在很薄」，品質不如預期。在海外市場，淘寶天貓在台灣接入本地支付系統、帳戶直連付款、貨到付款，也有退貨管道，這些服務難度很高，但建立了其他跨境業者進入障礙，反觀拼多多在台灣甚至沒有設立辦公室，消費者也需考量權益。

她表示，淘寶近年在海外市場目標是建立與顧客的長期關係，希望老用戶持續回購，新用戶成長，更希望新用戶也持續購買，成為忠實用戶，因此不靠補貼搶流量為目標，希望用戶持續與淘寶App互動。