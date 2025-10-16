撿起兩座85大樓高海廢！煙波國際觀光集團百人淨灘連續4年啟航

煙波國際觀光集團推動的《環島履行護海洋》淨灘公益活動自2022年起，全台從北到南已舉辦12場淨灘，累計清出1,727.2公斤海洋廢棄物，寶特瓶堆疊高度近兩座85大樓，今年邁入第四年，號召員工與眷屬超過百餘人參加，並透過「海廢拼畫」創作的意象融入活動設計之中，讓撿拾不再只是清除垃圾的動作，而是將愛海守護的意識深植於每位參與者心中，轉化為企業文化的一部分。

在旅宿業競爭激烈的今日，有一群人選擇走向海岸線，不是為了迎接旅客，而是為了撿拾海廢、與土地對話。煙波集團今年淨灘活動10月16日啟程，首站為南寮漁港觀音亭南岸海灘，將以接力方式前進花蓮曼波海灘、宜蘭壯圍海岸林生態復育海灘，並於11月4日台南觀夕平台海灘劃下句點，展開一場以企業行動力為主的永續旅程，這不只是單純的清理活動，而是一場企業與自然的深度對話。

「淨灘不只是清除垃圾，而是打造與土地共好的對話場域。」煙波集團表示，從彎腰撿起的每一個塑膠袋、每一顆藏在礫石間的瓶蓋開始，喚起的不只是意識，而是行動決心，因為飯店不只是旅客的落腳點，更是人與土地交會處。

煙波集團今年的淨灘活動，不僅引導員工理解海廢的來源與對環境的衝擊，也以永續海鮮魚種為主題進行創作，讓「海廢拼畫」成為思考的載體；這些創作象徵著海洋生物若誤食人類遺棄的垃圾，最終仍會透過食物鏈回到餐桌，提醒我們：守護海洋，其實是守護自己。

自2024年起，煙波集團加入臺灣海洋保育與漁業永續基金會認證的「愛海店家」行列，今年更與同為愛海店家的「聖保羅」合作，特別以國產永續海鮮─鬼頭刀製成的魚鬆Q餅贈予參與夥伴。煙波集團也長期推動將鬼頭刀融入餐飲料理，讓支持國產永續海鮮的理念從餐桌出發，延伸為守護海洋的實際行動，同時，也珍視與合作品牌之間的夥伴關係，期待透過彼此的攜手與支持，實踐「共好」精神，讓海洋、產業與社會共享永續未來。