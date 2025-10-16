陽明海運擴大營運 斥資逾112億元購置第二辦公大樓

陽明海運（2609）董事會通過購置陽明自用第二辦公室，陽明海運原辦公室老舊，董事會通過以每坪約新台幣99萬元的價格，總成交金額新台幣112.2億元，購得位於台北市南港區的鋼骨結構商辦大樓「華固中央置地大樓」。該棟大樓總樓地板面積10,761.62坪，並配置180個車位，扣除一樓店面，樓上辦公室均價每坪低於新台幣99萬元。

陽明海運16日召開董事會通過購置自用辦公大樓案，以解決陽明海運七堵總部大樓長期不敷使用且屋齡老化嚴重漏水問題，有利陽明海運業務行政部門有第二辦公空間，維持辦公品質與提升業務效能，未來仍持續以基隆七堵為總部所在，搭配陽明海運中長期業務發展需要積極維護整新七堵大樓，更有新增船員訓練專用空間與全球備援中心整合擴充之彈性，以呼應陽明海運未來新能源船舶操作及加速航運數位化進程之目標。

陽明海運基於永續發展，以穩健布局新世代環保節能船舶、強化船舶營運安全、加速數位轉型、確保長期財務韌性為執行策略，逐步朝本業與全球經濟成長同步，2032年期能達成運能佔全球3.0%-3.5%目標邁進。

陽明進一步表示，隨著業務開拓營運規模擴大同時，現行陽明海運七堵大樓長久以來面臨辦公空間不敷使用，造成業務行政單位分散三地辦公、屋齡老化嚴重漏水，非大規模整修無法改善之窘境，已影響同仁辦公品質；考量集團整體營運布局、維持同仁辦公環境之迫切需求、電子商務與全球備援人力擴充、專業船員培訓場域所需、並兼顧充實資產配置以平衡海運景氣波動下維持公司淨值考量，陽明海運獲董事會同意購置南港區商辦一棟作為陽明海運第二辦公空間。

未來集團辦公空間將透過陽明海運七堵大樓(總公司，基隆市七堵區)、陽明南港大樓(第二辦公室)、陽明重慶大樓(台北市重慶北路)與陽明基隆大樓(基隆市信一路)因應業務需要與成長需求做整體規劃。

陽明海運已於10月16日洽華固建設（2548）購置台北市南港區昆陽街60巷新建辦公大樓一棟，預計2025年底完成交屋進行裝修後，可於2026年提供陽明海運業務行政部門作為第二辦公室使用，即時解決陽明海運現行辦公場域問題。

同時本新建商辦大樓具公共交通之便利性(捷運昆陽站)，有利於交通通勤及多元化人才留用與招募，更結合昆陽站周邊土地開發潛力，長期保值性可期，可強化財務融資能力及有利資金調度更具彈性，而獨棟購置亦有利於大樓管理及維運。

面對海運景氣波動與全球化競爭，陽明海運將持續擴充運能與拓展利基市場航線滿足全球客戶運送需要，輔以加速數位轉型、優化資產配置、強健財務體質、確保船舶安全營運能力、深化人才培育與偕同地方發展等策略規劃，分散營運風險與鞏固本業競爭優勢，並厚植永續發展根基。