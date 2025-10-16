快訊

是方TPIX躍升全球第58名 拚3年內挺進亞洲前3

中央社／ 台北16日電

是方旗下的台北網際網路交換中心（TPIX），會員數達226個，全球排名進一步躍升至第58名，是方指出，TPIX已與超過40個國家的網路交換中心串連，期望未來3年內推動會員數持續成長，力拚至全球前50大、亞洲前3名的位置。

隨數位經濟與AI應用蓬勃發展，網際網路交換中心的角色越來越重要。根據資料顯示，截至2025年10月中旬，是方電訊旗下TPIX是台灣最大、會員數達226個、全球排名第58的網際網路交換中心，排名持續躍升；是方表示，將持續積極拓展國際合作，朝全球前50大、亞洲前3大目標邁進。今年8月底，是方TPIX會員數為219個、全球排名為第61名。

是方表示，TPIX在日本、香港、新加坡設立國際節點，近期更擴展至美西與歐洲，目標打造一個更加完善的全球網路交換生態系統。

網際網路交換中心（Internet Exchange，IX）是一種專門用來交換網際網路流量的基礎設施，主要提供ISP（網際網路服務供應商）、內容提供商（CDN）、企業網以及雲端服務供應商之間互相交換數據，以提升網路效能並降低成本。

是方指出，在沒有IX的情況下，網路流量通常需要透過國際或第3方電信商繞行，導致連線延遲變高、頻寬成本增加；然而透過IX，各個網路供應商能夠直接對等交換（Peering）彼此的流量，不僅提升傳輸速度，也降低流量繞道帶來的延遲問題。

此外，是方15日舉行股東臨時會，通過修改公司章程，未來股利從「年配」變成「半年配」。是方近3年股利，每股均配發10元以上。

是方上半年營收新台幣20.8億元，年成長18.7%，每股盈餘從去年同期的6.41元成長至今年的8.24元，年成長率達28.5%，AI資料中心業務逐步發酵，成為帶動整體獲利躍進的重要引擎。

是方董事長邵泓嘉先前表示，旗下聯雲AI智能資料中心銷售逾8成，除推升IDC業務，也帶動網路及雲端服務營收成長，看好未來3到5年AI需求持續暢旺。

網際網路 AI

