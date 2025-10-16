聽新聞
鳳鳴重劃區大案來了！京懋建築推小家庭宜居產品 開價5字頭
桃園知名豪宅建商京懋建築16日宣布插旗鶯歌鳳鳴重劃區，個案基地近2千坪，總銷65億元，為鳳鳴近年基地最大建案，規畫2~3房，每坪開價55萬元，預計11月下旬開賣。
京懋建築執行長范秉豐表示，鳳鳴個案將秉持京懋「訂製生活感」理念，以豪宅經驗，推出小家庭宜居產品，讓年輕人與一般換屋族群，也有機會享受京懋建築的高規格。
范秉豐表示，鳳鳴重劃區為新北市少數同時擁有台鐵與捷運雙軌系統的地段，台鐵鳳鳴臨時站已於去年11月啟用，約35分鐘可直達台北車站，往南一站則為桃園車站。
捷運部分，三鶯線預計2026年3月正式通車，未來可串接桃園綠線與機場捷運，打造北北桃一體化通勤網絡。
他表示，鳳鳴重劃區鄰近鶯桃路商圈，生活機能完善，區內擁有鳳鳴國中、國小學區，新三沅商場，鄰近多處綠地公園，生活與自然兼具，且星巴克、寶雅知名品牌陸續進駐，宜居氛圍日趨成熟。
最重要的，相較於房價已達高點的南港與板橋，「鳳鳴」尚處於價格起漲階段，具備顯著的補漲空間，為新北市近年最受矚目的潛力重劃區。
京懋新案位處鶯歌大道、鳳鳴國中第一排，基地近2,000坪，為重劃區內近年最大，且為少見三面臨路角地，具備近百米棟距與永久視野。距離捷運三鶯線鶯桃福德站約350公尺、台鐵鳳鳴站約650公尺，享雙鐵便利，步行即達。
個案規劃地上14層、地下3層，共4棟大樓，導入豪宅級公設美學，打造約500坪綠意中庭，深凹窗立體外觀，並規劃全台通過評選僅3.93%的鑽石級綠建築，以及黃金級智慧建築雙認證，為鶯歌區首座取得雙標章的住宅建案。
