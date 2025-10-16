平均單店營業額破3千萬！台灣超商營業額穩定成長 2025年可望續創新高

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣便利商店林立，成為民眾日常生活的重要據點。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
台灣便利商店林立，成為民眾日常生活的重要據點。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

便利商店早已成為民眾日常生活的重要據點，也是支撐城市機能的基礎設施。經濟部16日指出，觀察兩大便利商店重鎮台灣與日本市場發展，我國不論營收增幅或店數密度，近年皆持續攀升，展現強勁的內需消費動能。

根據經濟部公布最新統計，台灣便利商店營業額自2010年的2,260億元，穩步成長至2024年的4,235億元，平均單店營業額突破3,000萬元。除2021年因疫情三級警戒短暫年減1.3%外，整體呈現穩健上升趨勢。隨著業者積極拓展鮮食商品、差異化品項與數位會員經濟，近3年（2022至2024年）營業額平均年增7%，明顯高於疫情前的成長幅度（2010至2014年5.9%、2015至2019年3.5%），亦優於同期商品類物價指數年增2.5%。2025年前8月營業額達2,920億元，年增4.3%，全年可望再創新高。

相較之下，日本便利商店市場發展已趨成熟。2010至2019年間營業額平均年增3.9%，2020年受疫情衝擊一度年減4.4%，隨疫情緩解與觀光復甦，2022至2024年平均年增3.1%，2024年營業額突破12兆8,887億日圓（約新台幣2兆7,340億元），2025年前8月再增3.6%，惟增速仍低於同期通膨幅度。

經濟部指出，展店趨勢方面，我國便利商店近年持續擴張版圖，從都會核心延伸至郊區與轉運節點，並發展複合零售新型態。2022至2024年店數平均年增3.3%，高於疫情前的2.2%，截至2025年8月，全台店數達14,236家，年增3%。反觀日本，自2021年達56,352家高峰後展店趨緩，2022至2024年平均年減0.2%，至2025年8月僅微增至56,585家。

若計算人口密集度，2025年7月我國平均每1,659人擁有1間便利商店，日本則平均每2,180人擁有1間便利商店；若以土地面積計算，我國平均2.57平方公里即有1間便利商店，日本則為6.68平方公里。

經濟部表示，整體而言，我國便利商店業在疫情後展現強勁復甦力道，隨著零售科技、會員經濟與多元服務加值，未來仍將是觀察內需市場熱度與生活型態變遷的重要指標。

