聚恆動能HiEV啟用中華大學充電站 共築低碳校園新里程碑

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

為響應政府推動「運具電動化及無碳化」政策，並協助校園落實低碳永續目標，高速充電站營運商—聚恆動能（HiEV）今日於中華大學正式啟用充電站，宣示攜手學界共築綠能交通新典範。

此次設置於中華大學校內停車場的HiEV充電站，配置一座雙槍180kW直流快充樁與四座交流慢充樁，能同時滿足教職員及訪客電動車主的多元充電需求。該站採用CCS1與CCS2兩種主流規格，並導入遠端智慧監控與即時電力管理系統，確保充電效率與安全。

聚恆動能為聚恆科技（4582）全資子公司，持續以HiEV品牌深耕全台電動車充電市場。自首座台南站點營運以來，已陸續完成多個縣市據點布局，聚恆動能將持續推動站點建置與營運擴張，陸續架構全台主要充電網絡，持續提升用戶便利性與覆蓋率。

聚恆科技長期深耕再生能源領域，正以行動推動再生能源電力與充電營運整合，持續邁向企業淨碳排與永續經營的目標。

聚恆動能表示，中華大學站的啟用，不僅象徵企業與學界共同推動淨零轉型的決心，也期望透過校園示範效應，帶動更多年輕世代關注永續能源與智慧交通議題，攜手打造低碳、淨零的校園環境。

中華大學 再生能源 電動車

