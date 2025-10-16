上緯投控與國際精工攜手 推出全球首款可回收複材吊扇葉片

國際精工（Ama tech）與上緯投控（3708）16日宣布，雙方攜手成功開發出全球首款具備可回收特性的複合材料大型工業吊扇葉片。此項創新突破不僅大幅提升產品性能，更具備永續環保價值，將推動工業風扇產業進入綠色轉型與循環經濟的新篇章。

國際精工與上緯投控旗下的上偉碳纖複合材料此次共同研發的可回收複材吊扇葉片，已成功通過超過3,000萬次疲勞測試，展現出相較於傳統金屬材質高達10倍以上的耐久性，此外可回收複材葉片對比傳統金屬葉片有著近20%的減重效果，在節能省電方面展現出更佳的能耗表現。

這項成果充分證明複材應用於大型工業吊扇領域的優勢，不僅能有效延長產品壽命，亦能大幅降低維護成本與能源浪費，為工業廠房、物流倉儲、交通設施等高耗能場域帶來更具效益的解決方案。

國際精工身為全球領先的大型工業金屬吊扇生產商，長期深耕於工業節能領域，以精密設計、穩定品質與廣泛的市場應用累積口碑。此次與上偉碳纖的合作，代表國際精工正式跨出傳統金屬製造的框架，結合複合材料創新科技，為產業樹立全新標竿。

另一方面，上緯投控作為永續產業的戰略投資者，近年來專注於創新技術與關鍵領域，致力於打造兼具性能與環保的解決方案。此次推出的可回收複材吊扇葉片，正是上緯多年研發成果的具體展現，不僅回應全球對減碳與資源循環的迫切需求，更落實企業永續經營的承諾。

國際精工董事長李茂碷表示，此項合作不僅讓公司的吊扇產品在性能上大幅提升，更實現了節能、減碳與永續並行的願景。國際精工相信這將成為工業空調設備發展的重要里程碑。

上緯投控總經理蔡孝德指出，與國際精工的這項合作，上緯成功將可回收複合材料的應用實踐於實際產品中，這是推動循環經濟的重要一步，未來上緯將持續以此成功經驗應用於更多應用領域。

這款突破性的可回收複材吊扇葉片，將於近期正式投入市場。雙方預期，藉由兼顧高效能與環保的雙重優勢，不僅能協助企業降低碳足跡，更將成為引領工業吊扇市場邁向永續發展的重要推手。