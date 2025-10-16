快訊

影響人口遷移？彰化今年已流失8,500人 中部縣市赫見「價漲人退」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中部房市示意圖。記者游智文／攝影
中部房市示意圖。記者游智文／攝影

房市價格高低，是否會影響人口遷移？住商機構盤整內政部與實價資料，中部各縣市以台中房價漲幅最多，不過，惟中部其他縣市仍持續往台中遷移，截至9月為止，淨遷入人口已達1.3萬人，在全台僅次於桃園市的1.6萬人。

房價漲幅第二名為彰化縣，近兩年預售均價從一坪30萬漲至34萬，漲幅約14%。不過，彰化人口出現大量外移，今年至9月淨遷出已達8,521人。

另外雲林與南投也都出現「價漲人退」情況，雲林近二年房價漲9%，今年人口減少3千人，南投房價上漲約11%，人口減少約1千人。

住商不動產中區協理賴萬分析，中部地區人口遷移與房價變動會有如此趨勢，主因有二：

一是台中集大型建設、軌道經濟及產業園區於一身，磁吸產業人口的同時，亦受到嚮往生活機能的自住客群青睞，因此雖說房價驚人，仍持續吸納人口移入。

第二是彰雲投生活圈少有建設話題，房價較屬低檔，惟近年來年輕人口分戶需求大增，加上台中蛋黃區開發飽和，建商逐步往蛋白縣市布局，衝高區域成交單價，因此蛋白縣市皆出現「價漲人退」現象。

大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，近年彰雲投預售市場熱絡，在價格不具親民空間情況下，進一步壓縮首購族移居空間，加上彰化、南投與台中生活圈緊密連結，使得中部非核心縣市人口持續流出。

他表示，這顯示中部房市已形成以台中為核心的單一生態圈，未來隨著交通網路更加便捷，中部各縣與台中之間的人口連動將更加明顯，必須留意蛋白區域在人口支撐力不足下，後續房市熱度是否可能轉趨淡化。

資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產

房價 房市 預售

影響人口遷移？彰化今年已流失8,500人 中部縣市赫見「價漲人退」

