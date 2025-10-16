台智電綠電採購首案 與EDF風場簽購售電協議

快訊

中央社／ 台北16日電

台灣智慧電能公司今天發布新聞稿宣布，與法國電力能源公司（EDFpower solutions）旗下的「蔚藍海彰化離岸風電計畫」簽署購售電協議，此為台智電綠電採購首案，雙方將透過長期購售電合作，推動台灣離岸風電市場永續發展。

蔚藍海彰化風場位於彰化縣外海，總裝置容量440MW，完工併網後，每年可供應約17億度綠電。

台智電指出，此案為離岸風電採購的重要里程碑，透過統購分銷平台及長期契約確保綠電供應穩定，協助國內企業在邁向淨零碳排與RE100承諾的過程中，取得穩定且足量的綠電，支持企業落實能源轉型目標，強化國內供應鏈與全球淨零永續趨勢的連結。

台智電表示，除蔚藍海彰化風場外，也同步與其他多家離岸風場保持密切聯繫。

台智電由多家公民營企業共同出資成立，旨在降低國內企業購電門檻，打造創新且具有彈性的購電平台，協助國家達成能源轉型政策目標；台智電經營團隊聚集能源政策、電力、金融等領域專業人才，具備整合與談判能力。

