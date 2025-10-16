臺灣複材低碳循環聯盟正式成立 為永續轉型立下里程碑

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
上緯投控與複材公會16日共同舉辦「第二屆低碳足跡熱固性複材商機論壇」，會中正式宣布「臺灣複材低碳循環聯盟」成立，為台灣產業的永續轉型立下重要里程碑。圖／業者提供
上緯投控與複材公會16日共同舉辦「第二屆低碳足跡熱固性複材商機論壇」，會中正式宣布「臺灣複材低碳循環聯盟」成立，為台灣產業的永續轉型立下重要里程碑。圖／業者提供

上緯投控（3708）與複材公會16日共同舉辦「第二屆低碳足跡熱固性複材商機論壇」為核心的高峰論壇圓滿結束。本次論壇匯集重量級領袖環境部資源循環署賴瑩瑩署長及宏碁（2353）集團創辦人施振榮董事長等產官學研界頂尖代表。會中正式宣布「臺灣複材低碳循環聯盟」成立，為台灣產業的永續轉型立下重要里程碑。

論壇由上緯投控蔡朝陽致詞揭起序幕，環境部彭啟明部長雖公務繁忙無法親自蒞臨現場但仍以錄影方式表達勉勵、賴瑩瑩署長帶來環境政策及永續治理藍圖，為業界提供了明確的執行方向，並由簡鈺晴科長進一步分享風機葉片資源化多元循環再利用之展望。

施振榮董事長作為台灣產業的精神領袖，在致詞中特別強調企業必須以更宏觀、更具戰略性的視角來思考永續發展。他點出新興產業轉型的巨大契機，鼓勵勇於跨界合作與創新，將永續挑戰轉化為產業的升級動力。施先生的遠見，為本次論壇定下了高標準與前瞻性的基調。

本次與會貴賓，包括經濟部產發署 吳振華組長、複材公會 林嘉佑理事長、工研院 李宗銘資深副總暨協理、強化塑膠協會 馬振基榮譽理事長、南投縣環保局 林隆儒副局長及劉祥棋科長、商研院 張皇珍副院長等，均從不同角度探討複合材料循環經濟的必要性與重要性。

論壇中，來自西門子歌美颯、日月光（3711）半導體、電子產品策略聯盟/中經院綠色經濟研究中心、JEC Group、國際精工及上緯綠金能等產業代表，精彩分享了跨領域的創新實踐案例，涵蓋了從關鍵材料的循環再生、供應鏈的低碳轉型，到國際合作模式等多元議題。

透過不同層次的深度洞見與經驗分享，與會者一同拼湊出一個清晰的藍圖：永續發展不僅是法規要求，更是產業升級與創造新商機的核心動力。我們從政策到產業，從材料到應用，從台灣走向國際，循環經濟正一步步落地成形。

論壇活動尾聲，「臺灣複材低碳循環聯盟」正式成立。目前共有 142 位產學研先進的加入，旨在透過生態系概念，整合各產業技術與資源，加速複材材料的創新與應用，並建立在地化的低碳循環供應鏈。本聯盟亦歡迎各位先進加入，共同展現產業對淨零目標的堅定承諾。

