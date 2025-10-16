8月預售揭露量再探新低！剩2,550件 房市度小月變「度鬼月」

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋統計最新預售揭露數量，8月預售揭露量再探底，剩下2,500餘件，寫下預售即時揭露以來的新低量。圖／信義房屋提供
信義房屋統計最新預售揭露數量，8月預售揭露量再探底，剩下2,550件，寫下預售即時揭露以來的新低量。

統計今年前八月平均單月揭露約3,565件，較去年同期單月水準1.3萬件明顯量縮，顯示房市領頭羊的預售市場出現熄火，政策抑制下房市買氣回歸理性保守。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國內預售揭露量連續兩個月跌破單月三千件，預售買氣已經「不是度小月、而是度鬼月」。

曾敬德強調，相較股市從從容容、人氣匯集，當前預售買氣則是冷冷清清、門可羅雀，不過市場盤久必變，開發商也會想辦法端出一些牛肉，吸引自用與股市獲利了結的買盤目光。

曾敬德指出，在政府出手打炒房下，今年房市不僅非自用的退場，自用的也會觀望，開發商除了期待政策能夠稍稍鬆手外，自身也要想辦法創造個案亮點，讓自己在「個案表現」年代，成為順銷的一員。

預售 買氣 房市

